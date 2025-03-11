Пільги для дітей УБД — за що заплатить держава навесні 2025

Військовий поруч з дівчинкою. Фото: УНІАН

Діти військових, які мають статус учасників бойових дій (УБД), можуть отримати низку пільг у сфері освіти, оздоровлення та соціального захисту. Щоб скористатися цими можливостями, необхідно звернутися до відповідних органів із заявою та необхідними документами.

Про те, які пільги доступні дітям УБД весною 2025 року, зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

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Які освітні пільги можуть отримати діти УБД у 2025 році

Діти військовослужбовців можуть першочергово вступати до дитячих садків, шкіл та оздоровчих таборів, незалежно від їхньої форми власності. Для оформлення потрібно подати заяву керівництву закладу та надати копії посвідчення УБД і свідоцтва про народження.

Діти військових мають право на фінансову допомогу від держави для здобуття освіти. У 2025 році можна розраховувати на:

Пільгові кредити для отримання освіти. Соціальні стипендії для студентів денної форми навчання. Безплатне проживання в гуртожитках для студентів та учнів. Можливість переходу з контрактної форми на бюджет за пріоритетом. Безплатні підручники та доступ до освітніх ресурсів, включно з Інтернетом. Безплатне навчання у закладах державної та комунальної форм власності (за умови вступу на бюджет).

Рішення про надання пільг ухвалює керівництво навчального закладу. Для оформлення необхідно подати заяву та документи, що підтверджують право на пільги (посвідчення УБД одного з батьків та свідоцтво про народження дитини).

Які оздоровчі пільги надають дітям УБД

Діти учасників бойових дій мають пріоритетне право на отримання путівок до дитячих оздоровчих закладів. Фінансування здійснюється коштом державного та місцевих бюджетів, профспілок, благодійних фондів тощо. Щоб скористатися пільгою, потрібно звернутися до місцевих органів влади із заявою та необхідними документами.

Раз на рік діти учасників бойових дій можуть безплатно проходити оздоровлення у санаторіях та будинках відпочинку, які підпорядковуються Міністерству оборони України та іншим військовим формуванням. Для отримання цієї пільги потрібно подати заяву до органів військового управління та надати відповідні документи.

Раніше ми писали, що дружини військових, які брали участь у бойових діях, можуть користуватися різними пільгами, однак далеко не всі знають про свої права на підтримку. Саме тому важливо розібратися, які послуги доступні зі значними знижками та як ними скористатися.

Також ми розповідали, що право на безплатне житло мають не лише ветерани бойових дій, а й родичі загиблих військовослужбовців або особи, які отримали інвалідність через участь у бойових діях. Таке житло можуть надати держава, місцеві органи влади чи підприємства, на яких працює військовослужбовець, за умови наявності відповідного житлового фонду.