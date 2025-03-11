Льготы для детей УБД — за что заплатит государство весной 2025

Поддержка детей УБД — какие льготы можно оформить весной 2025
Дети военных, имеющих статус участников боевых действий (УБД), могут получить ряд льгот в сфере образования, оздоровления и социальной защиты. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо обратиться в соответствующие органы с заявлением и необходимыми документами.
О том, какие льготы доступны детям УБД весной 2025 года, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Какие образовательные льготы могут получить дети УБД в 2025 году
Дети военнослужащих могут в первую очередь поступать в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, независимо от их формы собственности. Для оформления нужно подать заявление руководству учреждения и предоставить копии удостоверения УБД и свидетельства о рождении.
Дети военных имеют право на финансовую помощь от государства для получения образования. В 2025 году можно рассчитывать на:
- Льготные кредиты для получения образования.
- Социальные стипендии для студентов дневной формы обучения.
- Бесплатное проживание в общежитиях для студентов и учащихся.
- Возможность перехода с контрактной формы на бюджет по приоритету.
- Бесплатные учебники и доступ к образовательным ресурсам, включая Интернет.
- Бесплатное обучение в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности (при условии поступления на бюджет).
Решение о предоставлении льгот принимает руководство учебного заведения. Для оформления необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение УБД одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка).
Какие оздоровительные льготы предоставляют детям УБД
Дети участников боевых действий имеют приоритетное право на получение путевок в детские оздоровительные учреждения. Финансирование осуществляется за счет государственного и местных бюджетов, профсоюзов, благотворительных фондов и т.д. Чтобы воспользоваться льготой, нужно обратиться в местные органы власти с заявлением и необходимыми документами.
Раз в год дети участников боевых действий могут бесплатно проходить оздоровление в санаториях и домах отдыха, которые подчиняются Министерству обороны Украины и другим военным формированиям. Для получения этой льготы нужно подать заявление в органы военного управления и предоставить соответствующие документы.
Ранее мы писали, что жены военных, участвовавших в боевых действиях, могут пользоваться различными льготами, однако далеко не все знают о своих правах на поддержку. Именно поэтому важно разобраться, какие услуги доступны со значительными скидками и как ими воспользоваться.
Также мы рассказывали, что право на бесплатное жилье имеют не только ветераны боевых действий, но и родственники погибших военнослужащих или лица, получившие инвалидность из-за участия в боевых действиях. Такое жилье может быть предоставлено государством, местными органами власти или предприятиями, на которых работает военнослужащий, при условии наличия соответствующего жилищного фонда.
Читайте Новини.LIVE!