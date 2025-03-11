Льготы для детей УБД — за что заплатит государство весной 2025

Военный рядом с девочкой. Фото: УНИАН

Дети военных, имеющих статус участников боевых действий (УБД), могут получить ряд льгот в сфере образования, оздоровления и социальной защиты. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо обратиться в соответствующие органы с заявлением и необходимыми документами.

О том, какие льготы доступны детям УБД весной 2025 года, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Какие образовательные льготы могут получить дети УБД в 2025 году

Дети военнослужащих могут в первую очередь поступать в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, независимо от их формы собственности. Для оформления нужно подать заявление руководству учреждения и предоставить копии удостоверения УБД и свидетельства о рождении.

Дети военных имеют право на финансовую помощь от государства для получения образования. В 2025 году можно рассчитывать на:

Льготные кредиты для получения образования. Социальные стипендии для студентов дневной формы обучения. Бесплатное проживание в общежитиях для студентов и учащихся. Возможность перехода с контрактной формы на бюджет по приоритету. Бесплатные учебники и доступ к образовательным ресурсам, включая Интернет. Бесплатное обучение в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности (при условии поступления на бюджет).

Решение о предоставлении льгот принимает руководство учебного заведения. Для оформления необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение УБД одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка).

Какие оздоровительные льготы предоставляют детям УБД

Дети участников боевых действий имеют приоритетное право на получение путевок в детские оздоровительные учреждения. Финансирование осуществляется за счет государственного и местных бюджетов, профсоюзов, благотворительных фондов и т.д. Чтобы воспользоваться льготой, нужно обратиться в местные органы власти с заявлением и необходимыми документами.

Раз в год дети участников боевых действий могут бесплатно проходить оздоровление в санаториях и домах отдыха, которые подчиняются Министерству обороны Украины и другим военным формированиям. Для получения этой льготы нужно подать заявление в органы военного управления и предоставить соответствующие документы.

Ранее мы писали, что жены военных, участвовавших в боевых действиях, могут пользоваться различными льготами, однако далеко не все знают о своих правах на поддержку. Именно поэтому важно разобраться, какие услуги доступны со значительными скидками и как ими воспользоваться.

Также мы рассказывали, что право на бесплатное жилье имеют не только ветераны боевых действий, но и родственники погибших военнослужащих или лица, получившие инвалидность из-за участия в боевых действиях. Такое жилье может быть предоставлено государством, местными органами власти или предприятиями, на которых работает военнослужащий, при условии наличия соответствующего жилищного фонда.