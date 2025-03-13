Пенсионеры теряют на этом много денег — как можно сэкономить в 2025

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Сэкономить копейку всегда приятно. Для большинства украинцев для этого нужно отказывать себе в определенных вещах, но есть категория людей, которым для экономии ничего делать не нужно. Государство уже обо всем позаботилось, предусмотрев для них ряд льгот, благодаря которым некоторые услуги можно получить бесплатно или со значительной скидкой.

О том, на чем пенсионеры теряют деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие услуги доступны пенсионерам бесплатно или со скидкой

Хотя законодательство предусматривает немало льгот для пенсионеров, не все люди почтенного возраста знают, что же именно им доступно и как воспользоваться поддержкой. В 2025 году пенсионеры могут сэкономить на таких услугах:

Общественный транспорт

Пенсионеры в Украине имеют возможность бесплатно пользоваться общественным наземным транспортом и пригородными поездами при условии предъявления соответствующего удостоверения или справки ПФУ. Однако льгота не распространяется на маршрутные такси.

Жилищно-коммунальные услуги

В 2025 году пенсионеры могут рассчитывать на субсидию для оплаты коммунальных услуг. Ее размер зависит от общего дохода семьи и стоимости коммунальных тарифов.

Кроме того, жители сельской местности, которые работали в определенных сферах, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Эта льгота доступна для таких категорий:

Медицинских работников и фармацевтов. Педагогических работников. Работников библиотек и музеев. Специалистов по защите растений. Работников государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Также она распространяется на приобретение топлива для отопления жилья и сжиженного газа. Для получения льготы необходимо иметь не менее трех лет стажа на соответствующих должностях и официально работать в указанных сферах на момент выхода на пенсию.

Земельный налог

Согласно Налоговому кодексу Украины, пенсионеры по возрасту не платят земельный налог. Однако это право не распространяется на лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях, если они еще не достигли 60-летнего возраста. Льгота предоставляется, если их участок не превышает установленные границы:

До 0,01 га — для гаражного строительства. До 0,10 га — для дачного строительства. До 0,12 га — для садоводства. До 0,25 га — для жилищного строительства в сельской местности. До 0,10 га — для строительства жилья в городах. До 0,15 га — для жилищного строительства в поселках. До 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства.

Парковка авто

Некоторые пенсионеры не знают, что имеют право бесплатно парковать собственный автомобиль на платных стоянках.

Юридические консультации и сопровождение

Пенсионеры имеют право получить бесплатные юридические консультации, финансируемые из государственного бюджета. Юристы помогают с вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат, решения имущественных споров и тому подобное.

Ранее мы писали, что несмотря на войну, пенсии и социальные выплаты продолжают начисляться. Однако, если средства не снимаются со счета в течение длительного времени, это может привести к неприятным последствиям.

Также мы рассказывали, что ветераны, которые получили инвалидность из-за боевых действий, имеют право на различные льготы. Государство оказывает поддержку в таких сферах, как медицинское обслуживание, коммунальные услуги, транспорт и трудоустройство.