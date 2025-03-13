Транспортні пільги для дітей у 2025 — до якого віку можна їздити безплатно

Батько з дитиною в автобусі. Фото: УНІАН

В Україні існують пільги на проїзд у громадському транспорті для різних категорій громадян, зокрема для дітей. Однак тут є певні обмеження, які варто враховувати.

Про те, до якого віку діти можуть безплатно їздити в громадському транспорті, визначено Законом України "Про автомобільний транспорт".

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За правилами перевезення пасажирів, діти до 6 років мають право на безплатний проїзд, якщо не займають окреме місце. Це правило діє для автобусів, а також для міжміських і міжнародних маршрутів, але є кілька важливих нюансів:

Для безплатного перевезення дитини на міжнародних маршрутах потрібно мати свідоцтво про народження. У міських автобусах дитина старше 6 років може подорожувати самостійно, а на міжміських та міжнародних маршрутах діти до 14 років повинні бути в супроводі дорослих. Один дорослий може безплатно перевозити тільки одну дитину до 6 років, тримаючи її на руках або колінах.

Для дитини старше 6 років потрібно купити квиток на загальних умовах, як для дорослого пасажира. Однак і тут є певні виключення.

Чи може дитина старше 6 років не оплачувати проїзд

За інформацією з Telegram-каналу "Київ Цифровий", в Києві з 1 вересня учні мають можливість безплатно користуватись громадським транспортом. Для цього необхідно мати учнівський квиток.

Безплатний проїзд діятиме з 1 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Для того, щоб скористатись пільгою, учням достатньо валідувати свій учнівський квиток під час кожної поїздки. Ця можливість поширюється на всі види громадського транспорту в Києві:

метро;

трамваї;

автобуси;

тролейбуси.

Для того, щоб скористатися безплатним проїздом, потрібно замовити учнівський квиток через мобільний додаток "Київ Цифровий". Щоб це зробити:

Оберіть сервіс "Замовлення учнівського" в додатку, заповніть дані учня та замовте цифровий квиток. Після підтвердження даних навчальним закладом ви отримаєте номер та пін-код учнівського квитка. Додайте учнівський квиток до акаунту в сервісі "Транспортна карта" за допомогою номера та пін-коду.

Якщо у вас немає смартфона або ви хочете використати традиційний варіант, можна замовити пластиковий учнівський квиток. Цей документ також можна додати до акаунту в "Київ Цифровий", що дасть можливість користуватися як пластиковою, так і цифровою версією квитка.

Раніше ми писали, що щодня тисячі українців користуються метро — одним із найдоступніших і найшвидших видів транспорту в мегаполісах. Більшість громадян платить 8 гривень за проїзд, але для деяких категорій діють пільги.

Також ми розповідали, що у громадському транспорті існують чіткі правила поведінки. Хоча вони здаються лише рекомендаціями, деякі порушення можуть стати підставою для відмови в поїздці.