Транспортные льготы для детей в 2025 году — до какого возраста можно ездить бесплатно

Отец с ребенком в автобусе. Фото: УНИАН

В Украине существуют льготы на проезд в общественном транспорте для различных категорий граждан, в частности для детей. Однако здесь есть определенные ограничения, которые следует учитывать.

О том, до какого возраста дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте, определено Законом Украины "Об автомобильном транспорте".

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По правилам перевозки пассажиров, дети до 6 лет имеют право на бесплатный проезд, если не занимают отдельное место. Это правило действует для автобусов, а также для междугородних и международных маршрутов, но есть несколько важных нюансов:

Для бесплатной перевозки ребенка на международных маршрутах нужно иметь свидетельство о рождении. В городских автобусах ребенок старше 6 лет может путешествовать самостоятельно, а на междугородних и международных маршрутах дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых. Один взрослый может бесплатно перевозить только одного ребенка до 6 лет, держа его на руках или коленях.

Для ребенка старше 6 лет нужно купить билет на общих условиях, как для взрослого пассажира. Однако и здесь есть определенные исключения.

Может ли ребенок старше 6 лет не оплачивать проезд

По информации из Telegram-канала "Киев Цифровой", в Киеве с 1 сентября ученики имеют возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Для этого необходимо иметь ученический билет.

Бесплатный проезд будет действовать с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Для того чтобы воспользоваться льготой, ученикам достаточно валидировать свой ученический билет во время каждой поездки. Эта возможность распространяется на все виды общественного транспорта в Киеве:

метро;

трамваи;

автобусы;

троллейбусы.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, нужно заказать ученический билет через мобильное приложение "Киев Цифровой". Чтобы это сделать:

Выберите сервис "Заказ ученического" в приложении, заполните данные ученика и закажите цифровой билет. После подтверждения данных учебным заведением вы получите номер и пин-код ученического билета. Добавьте ученический билет в аккаунт в сервисе "Транспортная карта" с помощью номера и пин-кода.

Если у вас нет смартфона или вы хотите использовать традиционный вариант, можно заказать пластиковый ученический билет. Этот документ также можно добавить к аккаунту в "Киев Цифровой", что даст возможность пользоваться как пластиковой, так и цифровой версией билета.

Ранее мы писали, что ежедневно тысячи украинцев пользуются метро — одним из самых доступных и быстрых видов транспорта в мегаполисах. Большинство граждан платит 8 гривен за проезд, но для некоторых категорий действуют льготы.

Также мы рассказывали, что в общественном транспорте существуют четкие правила поведения. Хотя они кажутся лишь рекомендациями, некоторые нарушения могут стать основанием для отказа в поездке.