Доплаты к пенсии — у кого с апреля выплаты вырастут почти на 1000 грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Старость — это период когда человек нуждается в дополнительной поддержке, но иногда ее просто некому предоставить. Для этой категории пенсионеров государство предусмотрело специальные надбавки.

О том, у кого из пожилых людей пенсия вырастет почти на 1000 грн в апреле, отмечается на сайте Верховной рады Украины.

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Кто может претендовать на надбавку

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи в повседневном уходе, имеют возможность в апреле 2025 года оформить ежемесячную денежную надбавку в размере 944 гривны.

Эта норма введена в соответствии с положениями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена решением Кабинета Министров. Для того, чтобы получить указанную надбавку к пенсии, лицо должно соответствовать следующим условиям:

проживать без других лиц;

получать пенсию по возрасту;

возраст человека 80 лет и старше;

нуждаться в постоянном уходе по медицинским причинам.

Если пенсионер получает пенсию, например, в связи с инвалидностью, право на эту доплату он не будет иметь. Наличие потребности в уходе обязательно должно быть подтверждено медицинским заключением и соответствующими документами.

От чего зависит размер надбавки и как оформить в 2025 году

Для подачи заявки на получение доплаты пенсионеру необходимо подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

заключение врачебно-консультативной комиссии, где указана потребность в постоянном уходе;

справка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие другой надбавки на уход.

Размер ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот показатель равен 2 361 гривне, что означает, что сумма надбавки будет составлять 944,4 гривны.

Ранее мы писали, что Украине люди, которым исполнилось 60 лет, могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Однако стоит учесть, что данная льгота распространяется не на все виды транспорта.

Также мы рассказывали, что согласно действующему законодательству, пенсионные выплаты украинцев не облагаются налогами, однако из них могут производиться отдельные удержания. Это может касаться алиментов на содержание семьи, возврата избыточно полученных пенсий или компенсации материального ущерба, нанесенного пенсионером.