Солідна пенсія — 4 способи збільшити розмір виплат у 2025 році

Пенсіонер у відділенні банку. Фото: УНІАН

Зазвичай пенсія — це єдине джерело доходу для людей поважного віку, а тому потрібно дбати про її розмір заздалегідь. Є кілька способів збільшити суму, яку держава виплачуватиме українцям в старості.

Про те, яким чином українці можуть вплинути на розмір свого пенсійного забезпечення, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Як збільшити розмір своєї пенсії

Гідна пенсія — це зрозуміле бажання будь-якого працівника. Однак інколи розмір виплат може розчарувати, а тому в українців виникає питання, як же забезпечити собі високу пенсію. В Мінсоцполітики дали одразу чотири поради для таких громадян:

Працюйте офіційно — офіційне працевлаштування гарантує регулярну сплату внесків, нарахування страхового стажу та накопичення пенсійних прав, що напряму впливає на вашу майбутню пенсію. Інвестуйте у власний розвиток — проходьте курси підвищення кваліфікації або, за потреби, опановуйте нову професію. Це сприятиме вашому карʼєрному зростанню та дозволить збільшити заробіток. Нарощуйте страховий стаж — кожен додатковий рік стажу має значення. Зокрема, плюс 5 років стажу можуть забезпечити до 30% надбавки до пенсії. Розгляньте можливість добровільної сплати внесків до Пенсійного фонду. Ви самостійно обираєте суму таких внесків, виходячи з ваших фінансових можливостей.

В міністерстві також нагадали, що розмір майбутньої пенсії залежить від суми єдиного внеску, який щомісячно сплачується з вашої зарплати. Чим більший внесок та довший період сплати — тим вагомішим буде ваше пенсійне забезпечення.

Раніше ми писали, що в Україні пенсію можна отримувати через Укрпошту або на банківський рахунок. Більшість пенсіонерів надають перевагу переказам у банк, адже це зручніше. Проте іноді виникає необхідність змінити фінансову установу для зарахування виплат.

Також ми розповідали, що хоча пенсії не обкладаються податками, закон дозволяє проводити з них певні відрахування. Це можливе на підставі рішень судів, виконавчих написів чи інших документів, що передбачають стягнення — наприклад, аліментів, повернення переплат або компенсації завданих збитків.