Гроші на новий рахунок — як пенсіонеру змінити банк у 2025

Пенсіонер заповнює бланк. Фото: УНІАН

В Україні пенсіонери можуть отримувати виплати у відділені "Укрпошти" або на свій банківський рахунок. Оскільки другий варіант набагато зручніший, більшість обирають саме його. Проте іноді виникає потреба змінити банк, в який надходить пенсія.

Про те, як пенсіонеру змінити банківські реквізити для отримання виплат у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Чи можна змінити банк для отримання пенсії

Відповідно до законодавства України, пенсіонери мають право самостійно обирати фінансову установу для зарахування виплат. До прикладу раніше військові пенсіонери отримували кошти виключно через Ощадбанк, але зараз це змінилось.

Єдина умова — щоб банк співпрацював з Пенсійним фондом України (ПФУ) і входив до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При виборі нового банку також варто звернути увагу на:

Наявність безплатного обслуговування пенсійного рахунку. Кількість банкоматів та відділень у вашому населеному пункті. Додаткові бонуси чи знижки для пенсіонерів.

Як перевести пенсію до іншого банку

Змінити банк можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто у відділенні Пенсійного фонду. Якщо пенсіонер обере зробити все онлайн, йому потрібно виконати такі кроки:

Авторизуватися на порталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП). У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Внесення змін до пенсійної справи". Заповнити заявку, вказавши новий банк та його реквізити. Завантажити необхідні документи (якщо потрібно). Надати згоду на обробку персональних даних. Підписати заяву за допомогою КЕП та надіслати її.

Після обробки заявки, що зазвичай займає до 10 робочих днів, виплати надходитимуть на новий рахунок.

Щоб змінити банк особисто у відділенні ПФУ пенсіонеру потрібно написати заяву із зазначенням нового банку та його реквізитів. Після цього фахівці оновлять дані у реєстрі та переведуть виплати на новий рахунок. Цей процес триває від 5 до 10 робочих днів.

Раніше ми писали, що деяким українським пенсіонерам можуть призупинити виплати, якщо вони отримують пенсію на картку, але довго не користуються цими коштами.

Також ми розповідали, що економити завжди приємно, однак для багатьох це означає обмеження витрат. Проте є люди, яким держава вже забезпечила вигідні пільги, що дозволяють безплатно або зі значною знижкою користуватися певними послугами.