Деньги на новый счет — как пенсионеру сменить банк в 2025 году

Пенсионер заполняет бланк. Фото: УНИАН

В Украине пенсионеры могут получать выплаты в отделении "Укрпочты" или на свой банковский счет. Поскольку второй вариант гораздо удобнее, большинство выбирают именно его. Однако иногда возникает необходимость сменить банк, в который поступает пенсия.

О том, как пенсионеру изменить банковские реквизиты для получения выплат в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Можно ли сменить банк для получения пенсии

В соответствии с законодательством Украины, пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать финансовое учреждение для зачисления выплат. К примеру ранее военные пенсионеры получали средства исключительно через Ощадбанк, но сейчас это изменилось.

Единственное условие — чтобы банк сотрудничал с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и входил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. При выборе нового банка также стоит обратить внимание на:

Наличие бесплатного обслуживания пенсионного счета. Количество банкоматов и отделений в вашем населенном пункте. Дополнительные бонусы или скидки для пенсионеров.

Как перевести пенсию в другой банк

Сменить банк можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в отделении Пенсионного фонда. Если пенсионер выберет сделать все онлайн, ему нужно выполнить следующие шаги:

Авторизоваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП). В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело". Заполнить заявку, указав новый банк и его реквизиты. Загрузить необходимые документы (если нужно). Предоставить согласие на обработку персональных данных. Подписать заявление с помощью КЭП и отправить его.

После обработки заявки, что обычно занимает до 10 рабочих дней, выплаты будут поступать на новый счет.

Чтобы сменить банк лично в отделении ПФУ пенсионеру нужно написать заявление с указанием нового банка и его реквизитов. После этого специалисты обновят данные в реестре и переведут выплаты на новый счет. Этот процесс длится от 5 до 10 рабочих дней.

Ранее мы писали, что некоторым украинским пенсионерам могут приостановить выплаты, если они получают пенсию на карту, но долго не пользуются этими средствами.

Также мы рассказывали, что экономить всегда приятно, однако для многих это означает ограничение расходов. Однако есть люди, которым государство уже обеспечило выгодные льготы, позволяющие бесплатно или со значительной скидкой пользоваться определенными услугами.