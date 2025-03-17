Солидная пенсия — 4 способа увеличить размер выплат в 2025 году

Пенсионер в отделении банка. Фото: УНИАН

Обычно пенсия — это единственный источник дохода для людей почтенного возраста, а потому нужно заботиться о ее размере заранее. Есть несколько способов увеличить сумму, которую государство будет выплачивать украинцам в старости.

О том, каким образом украинцы могут повлиять на размер своего пенсионного обеспечения, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Как увеличить размер своей пенсии

Достойная пенсия — это понятное желание любого работника. Однако иногда размер выплат может разочаровать, а потому у украинцев возникает вопрос, как же обеспечить себе высокую пенсию. В Минсоцполитики дали сразу четыре совета для таких граждан:

Работайте официально — официальное трудоустройство гарантирует регулярную уплату взносов, начисление страхового стажа и накопление пенсионных прав, что напрямую влияет на вашу будущую пенсию. Инвестируйте в собственное развитие — проходите курсы повышения квалификации или, при необходимости, осваивайте новую профессию. Это будет способствовать вашему карьерному росту и позволит увеличить заработок. Наращивайте страховой стаж — каждый дополнительный год стажа имеет значение. В частности, плюс 5 лет стажа могут обеспечить до 30% надбавки к пенсии. Рассмотрите возможность добровольной уплаты взносов в Пенсионный фонд. Вы самостоятельно выбираете сумму таких взносов, исходя из ваших финансовых возможностей.

В министерстве также напомнили, что размер будущей пенсии зависит от суммы единого взноса, который ежемесячно уплачивается с вашей зарплаты. Чем больше взнос и длиннее период уплаты — тем весомее будет ваше пенсионное обеспечение.

Ранее мы писали, что в Украине пенсию можно получать через Укрпочту или на банковский счет. Большинство пенсионеров предпочитают переводы в банк, ведь это удобнее. Однако иногда возникает необходимость сменить финансовое учреждение для зачисления выплат.

Также мы рассказывали, что хотя пенсии не облагаются налогами, закон позволяет проводить из них определенные отчисления. Это возможно на основании решений судов, исполнительных надписей или других документов, предусматривающих взыскание — например, алиментов, возврат переплат или компенсации нанесенного ущерба.