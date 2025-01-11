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Курортная недвижимость — почему инвесторы выбирают Бали

11 января 2025 12:15
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Инвестиции в недвижимость на курортах — где выгоднее всего приобрести жилье
Купюры долларов США и евро. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Недвижимость – это не просто место для проживания,  но и инвестиционный актив, благодаря которому инвестор может сохранить деньги, а в будущем приумножить свой доход. В то же время туристическая недвижимость, которой активно интересуются, в частности, и украинцы, помогает инвесторам хорошо заработок во время сезонного роста цен. Лучшим местом для подобных инвестиций сейчас считается остров Бали.

Об этом рассказал изданию "Экономическая правда"
основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

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Почему Бали так привлекает инвесторов

Рынок недвижимости на этом острове в Индонезии стремительно развивается. Например, в 2024 году на эту сферу приходилось 24% всех инвестиций, к которым присоединились другие клиенты. Они инвестировали в недвижимость поскольку знали, что смогут получить неплохой доход, если будут сдавать объекты в аренду.

По словам Грушецкого, в течение последних 6 лет цены на недвижимость на Бали выросли вдвое. В 2024 году средний показатель рентабельности вложенного капитала был на уровне 12,8%, а иногда достигал отметки в 17%.

"Такая доходность делает Бали одним из самых перспективных рынков для инвесторов, которые ориентируются на кратко- и среднесрочную выгоду", — отметил он.

Еще одна особенность местного рынка недвижимости — гибкость в финансовых операциях.

"Например, клиенты активно используют различные формы оплаты, в частности расчеты криптовалютой. Это обеспечивает дополнительное удобство и упрощает процесс инвестирования", — отметил Грушецкий.

В каких европейских странах выгодно инвестировать

Недавнее исследование на основе анализа доходов от аренды в разных странах определило, что в Европе лучшими для инвестиций являются Венгрия и Литва.

Среди выгодных для инвестиций стран также оказались Ирландия, Словения и Польша. Что касается Венгрии, то в стране, например, за последние 10 лет цены на аренду выросли на 180%. Зато налоговая нагрузка до сих пор на умеренном уровне.

В то же время в Литве аренда за последние 10 лет стала дороже на 170%. Так, среднегодовой доход от сдачи жилья в аренду в Вильнюсе составляет 5,65%.

Среднегодовой доход от сдачи жилья в аренду в Вильнюсе составляет 5,65%.

Ранее мы писали, что должны знать инвесторы, которые планируют открыть франшизу. Так, чтобы точно получить прибыль, сначала нужно тщательно изучить рынок.

Также мы писали, сколько смогут заработать инвесторы в биткоин в 2025 году. По мнению экспертов, флагманская криптовалюта будет планомерно дорожать.

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12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

12:41 Военные ВСУ ликвидировали атаку "Шахедов" на востоке — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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