Зарплати, ціни, пенсії та курс — що буде з фінансами у квітні 2025 року

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Новий місяць 2025 року принесе українцям кілька важливих нововведень. Вони вплинуть на фінанси громадян, оскільки стосуються грошового забезпечення, пенсій, соціальних виплат тощо. Плюс не варто забувати про курсові коливання та інфляцію, темпи якої пришвидшують дорожчання споживчих товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у квітні 2025 року.

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Зарплата українців у квітні

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", мінімальна зарплата протягом 12 місяців перебуватиме на фіксованому рівні — 8 000 грн. Для отримання такого посадового окладу співробітник повинен відпрацювати стандартний п’ятиденний графік з 8-годинним робочим днем.

У квітні показник МЗП не зміниться, хоча в парламенті зареєстрували законопроєкт щодо поступового підвищення мінімальної зарплати. Документ передбачає запуск першого етапу з квітня 2025 року. Якби народні депутати проголосували за ініціативу, українців би забезпечили доходом у 9 100 грн на місяць.

Водночас два законопроєкти таки вдалося ухвалити. Перший — № 9478 — врегульовує співвідношення між рангами державних службовців, військових, дипломатів та інших посадовців, а також передбачає підвищення зарплат у деяких міністерствах.

Другий — № 8222 — встановив мінімальний оклад чиновників на рівні 2,5 прожиткового мінімума (7 570 грн), але обмежив нарахування премій — не більше 30% річного фонду доходу працівників державного сектору. Обидва документи не набрали чинності, оскільки їх має підписати президент Володимир Зеленський. Тож не виключено, що в квітні 2025 року зміни не запрацюють.

Що буде з пенсіями

Майже всім пенсіонерам підвищили виплати в березні, після планової індексації. Але квітень також здивує черговими надбавками. По-перше, відбудеться автоматичний перерахунок грошового забезпечення працюючим пенсіонерам, українцям не потрібно додаткового звертатися в ПФУ. Розмір доплати індивідуальний і залежить від оновленого страхового стажу.

По-друге, пенсія збільшиться для осіб, які мають право на вікову надбавку. Серед умов — людині протягом квітня виповниться 70, 75 або 80 років, а також вона одержує не більше 10 340,35 грн щомісяця. Розміри пенсійної доплати такі:

виповнилося 70 років — до 300 грн;

виповнилося 75 років — до 456 грн;

виповнилося 80 років і більше — до 570 грн.

По-третє, самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть оформити щомісячну надбавку в розмірі 944 грн (40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Критерії включають досягнення 80-річчя, самотнє проживання, потребу в постійному догляді за станом здоров’я та отримання пенсії за віком.

Курс долара та євро у квітні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом валют у квітні 2025 року. На думку експерта, найближчим часом не передбачають кардинальні зрушення, які б могли вплинути на попит і здешевити долар.

"Валюта буде дорожчати, гривня — дешевшати. Зворотного коливання я не прогнозую, бо немає об'єктивних підстав. Плюс відсутні великі надходження у держбюджет, аби за рахунок попиту і пропозиції курс долара впав. Ми виходимо з того, що є показник на кінець року — 45 грн/дол.", — зауважив економіст.

Що стосується євро, то НБУ жодним чином не впливає на формування курсових показників. Все залежить від тенденції долар-євро, тобто від питання торговельно-економічних відносин США та Європи. За словами Плотнікова, у разі накручування мита з боку Америки євро дешевшатиме. Якщо вдасться врегулювати ситуацію, то валюта може подорожчати.

Що буде з цінами в Україні

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, а ціни виросли на 0,8% за місяць. Результати березня, скоріше за все, не набагато відрізнятимуться, що означає подальше дорожчання товарів і послуг у квітні.

Згідно з ексклюзивним коментарем Національного банку редакції Новини.LIVE, протягом наступних кількох місяців інфляція зростатиме через вплив недостатнього врожаю 2024 року та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення/зарплати. Але згодом ситуація стабілізується.

"Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%", — констатували в Нацбанку.

Тож у квітні споживчі товари продовжать зростати в ціні. Зокрема, це торкнеться дуже затребуваного продукту — курячих яєць. Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів Новини.LIVE, що напередодні 20-х чисел квітня вартість яєць різко підвищиться.

Причина — збільшення попиту через наближення Великодня. Експерт спрогнозував дорожчання товару на 10-20%, до 80-82 грн за десяток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі керівники обласних управлінь ПФУ є пенсіонерами. Згідно з деклараціями за 2024 рік, найвища пенсійна виплата серед посадовців становить 23 163 грн. Стільки отримує перша заступниця управління ПФУ в Хмельницькій області.

Також ми писали, що Національний банк вніс зміни до переліку іноземних валют, для яких діятиме офіційний курс гривні. З 31 березня 2025 року НБУ не розраховуватиме офіційний курс рубля, бразильського реала, домініканського песо та інших валют.