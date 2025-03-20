Вартість яєць напередодні Великодня — що буде з цінами і до чого готуватися українцям

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Після різкого дорожчання курячих яєць у листопаді-грудні 2024 року ціни не можуть стабілізуватися. Українці спостерігають коливання вартості базового продукту в супермаркетах. І хоча яйця не коштують під 90 грн у середньому, як було наприкінці 2024-го, невеликий тренд на зростання ціни існує.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з вартістю яєць напередодні Великодня.

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Коли яйця традиційно дорожчають

Станом на березень 2025 року десяток курячих яєць продають у супермаркетах орієнтовно за 70 грн. Поштучний продукт коштує дешевше, близько 55 грн/десяток.

Згідно з даними Мінфіну, в січні відбувся невеликий спад вартості, але з лютого можемо спостерігати висхідний тренд. Постає питання, що буде з цінами на яйця найближчим часом, зокрема напередодні Великодня.

"Коли ми говоримо про динаміку цін на яйця, то традиційно показники серйозно йдуть вгору перед великим попитом. Це відбудеться, очевидно, у 20-х числах квітня, коли настане Великдень. Тоді вартість яйця зросте щонайменше на 10-15%. Навіть на 20%. Будемо купувати десяток на рівні 80-82 грн, можливо, трохи більше", — констатував експерт.

Щоправда, на думку Олега Пендзина, яйця не коштуватимуть дорожче, ніж було у грудні 2024 року, бо Антимонопольний комітет України "стоїть над головами" виробників. Він досліджує обґрунтованість підвищення цін, розпочавши перевірку суб’єктів господарювання. Тому вони не ризикнуть сильно піднімати показники.

Що може вплинути на вартість яєць

Вагомим фактором, який впливає на ціноутворення, є динаміка експорту. У разі послаблення продажу яєць за кордон вартість по Україні знизиться, і навпаки.

"У світі зараз дефіцит яєць. США мають величезні проблеми. Вони вже звернулися до різних асоціації з приводу надання великої партії продукту, але отримали багато відмов. Нині десяток яєць коштує приблизно 320 грн. А до подій з пташиним грипом коштував приблизно 140-150 грн", — зауважив Пендзин.

Плюс необхідно зважати на врожайні перспективи, бо 70% вартості яєць — це витрати на комбікорм, який складається з кукурудзи. Минулого року врожай зернових був не найкращим, що призвело до дорожчання собівартості виробництва. Приблизно 92-93% українського ринку покривається птахофабриками, де витрати на утримання курей прямо формують цінові перспективи.

Нагадаємо, в США спостерігається дефіцит яєць через спалахи пташиного грипу. Це призвело до дорожчання продукту і появи нового бізнесу. Підприємці почали здавати курей в оренду, аби американці брали яйця буквально з заднього двору будинку.

Також ми писали, що деякі товари практично зникли з полиць супермаркетів після початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про вироби, імпортовані з Росії та Білорусі.