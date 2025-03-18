Ціни на яйця в АТБ не втримали — що сталося з вартістю продукту (фото)

Курячі яйця в лотку. Фото: Новини.LIVE

Вартість курячих яєць у супермаркетах щодня дивує споживачів. Замість планомірного здешевлення весною українці спостерігають дорожчання базового продукту, принаймні в АТБ. Нефасований товар знову виріс у ціні, вкотре скоротивши різницю з вартістю упакованих яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ.

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Яка вартість яєць в АТБ

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки курячих яєць першої категорії перебуває на рівні 72 грн по Україні. Хоча в лютому показник стабілізувався на 65 грн/десяток. Індекс споживчих цін демонструє висхідну динаміку: в березні продукт подорожчав на 4,56% (порівняно з попереднім місяцем).

Ми періодично моніторимо цінові показники в супермаркетах АТБ, аби відслідковувати ситуацію з вартістю. Починаючи з середини січня, коли одне яйце продавали за 2,80 грн (поштучно), відбувалося динамічне зростання. За два місяці різниця склала 49%, адже станом на 18 березня продукт коштує 5,49 грн/шт. (перша категорія).

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

На офіційному сайті мережі йдеться, що найдешевшу упаковку — торгова марка "Своя лінія" — продають за 67,50 грн. Виходить, споживачі можуть заощадити 12,90 грн на десятку яєць. За ці гроші вдасться придбати ще два яйця поштучно.

Скільки коштують яйця в інших супермаркетах

Ми проглянули онлайн-магазини популярних мереж супермаркетів, аби порівняти вартість курячих яєць. У всіх закладах показники перебувають приблизно на одному рівні, якщо говорити про продукт першої категорії. Станом на 18 березня у магазинах України пропонують яйця поштучно за такими цінами:

Варус — 5,30 грн/шт.;

Новус — 5,39 грн/шт.;

Фора — 5,49 грн/шт.;

Ашан — 5,60 грн/шт.

В Метро яйця поштучно не продаються, а найдешевша упаковка бренду "Від Доброї Курки" коштує 77,90 грн (категорія С0). Експерти передбачають, що зниження показників українці зможуть спостерігати не раніше травня. Тоді на ринок вийдуть дрібні фермери, які поповнятимуть пропозицію власним товаром.

Нагадаємо, в одному з українських супермаркетів продавали авокадо за захмарною ціною — 182 грн. Стільки коштувала упаковка з двох плодів загальною вагою 302 грами. Натомість у Сільпо два авокадо вагою 312 грамів обійшлися у 83,99 грн (вартість зі знижкою).

Також ми писали, що для економії коштів необхідно слідкувати за акційними пропозиціями в магазинах. Сільпо віддає чимало затребуваних продуктів харчування з великими знижками (до 50%), допомагаючи споживачам зберігати фінанси.