Такі ціни у Сільпо застали зненацька — що віддають на 50% дешевше

Покупці в Сільпо. Фото: Google Maps/Andrii Kharchenko

Популярні мережі супермаркетів регулярно встановлюють знижки на затребувані продукти харчування, аби знизити ціни до вигідного рівня. В Сільпо щотижня оновлюють асортимент товарів, які продають набагато дешевше. Споживачам варто слідкувати за пропозиціями магазинів, аби економити на покупках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти в Сільпо віддають з великими знижками.

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Що вигідно купувати в Сільпо

З огляду на невпинне дорожчання товарів через темпи інфляції, необхідно слідкувати за ціновими пропозиціями в супермаркетах. Це дозволить заощаджувати кошти на продуктовому шопінгу. В Сільпо постійно діють акції "Власний імпорт", "НЛО", "Гуртом дешевше", "Купуй та заощаджуй", "Тільки Онлайн", "Цінотижики" тощо.

Станом на 18 березня відвідувачам доступні такі товари в Сільпо за зниженою вартістю:

ікра кабачкова — 44,99 грн замість 89,99 грн (-50%);

кава зернова — 549 грн замість 999 грн (-45%);

морозиво — 169,90 грн замість 309 грн (-45%);

вершки ультрапастеризовані — 49,99 грн замість 87,99 грн (-43%);

пиво — 29,99 грн замість 51,99 грн (-42%);

сардельки з курятиною — 54,99 грн замість 91,99 грн (-40%);

бісквіт з шоколадною начинкою — 44,99 грн замість 75,49 грн (-40%);

круасани — 169 грн замість 279 грн (-39%);

рис довгий шліфований — 44,99 грн замість 71,49 грн (-37%);

молоко ультрапастеризоване — 37,99 грн замість 58,99 грн (-36%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 5

Коли продукти в Україні подешевшають

Член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповів в ефірі Ранок.LIVE, що ціни на продукти харчування можуть впасти орієнтовно з 15 травня 2025 року. Тоді на місцеві ринки почнуть виходити малі фермери, які збільшать пропозицію і задовольнять попит.

"Це буде продовжуватись до вересня-жовтня, а потім знову та сама історія, як щороку. Підтримка малих фермерів є ключовою для стабілізації цін на продукти в Україні", — зауважив експерт.

Зміни у вартості торкнуться найбільш затребуваних товарів, зокрема курячих яєць, сезонних овочів/фруктів, молочних виробів тощо. Наразі ціни високі через дорожчання енергоносіїв, логістики, пального, а також з огляду на збільшення виробничих витрат.

Нагадаємо, деякі товари практично зникли з українських супермаркетів. Йдеться про імпорт із Росії та Білорусі. Навіть в умовах повномасштабної війни вдається знайти на прилавках магазинів продукти, виготовлені росіянами.

Також ми писали, що магазини зобов’язані відшкодувати вартість особистого майна, викраденого з камери схову. Якщо споживач залишив речі в комірці, але хтось їх незаконно забрав, супермаркет повинен компенсувати втрату.