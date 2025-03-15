Деякі продукти майже зникли з супермаркетів України — що неможливо купити

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чимало продуктів харчування, від яких раніше "ломилися" полиці супермаркетів, сьогодні майже неможливо купити. Йдеться не про дефіцит товарів через повномасштабну війну в Україні, бо споживачам всього вистачає. Справа у свідомій відмові від усього російського та білоруського, а також забороні імпорту з країни-агресорки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти практично зникли з українських супермаркетів.

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Українці не зможуть знайти на полицях супермаркетів більшість товарів із Росії та Білорусі, які раніше мали значний попит у споживачів. На жаль, фільтрація спрацювала не на максимум, бо навіть у 2025 році вдається відшукати продукти з "російським слідом". Їх постачають бренди, які позиціонують себе як іноземні, але належать росіянам чи білорусам.

На порталі "Опендатабот" опублікували список відомих компаній, товари яких масово поставлялися в Україну. Тепер вони практично зникли з супермаркетів, оскільки пов'язані з Росією:

чай Greenfield, "Принцеса Нурі", "Принцеса Канді" (компанія "Орімі");

чай Curtis, Richard (компанія "Май");

дитяче харчування "Тема", "Агуша" (компанія "Вімм-Білль-Дан");

"Простоквашино" ("Данон Росія");

пиво "Жигулі", "Балтика";

напівфабрикати "Єрмоліно" ("Інвест Альянс");

макарони "Макфа".

Це дуже невеликий список товарів, які неможливо придбати в українських супермаркетах. А щоб точно відмовитися від усього російського і білоруського, варто самостійно перевіряти, хто виробник продукту.

Як дізнатися походження товарів

В рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації "Дія.Відкриті дані" нашим громадянам дали корисні поради, як не спонсорувати країну-агресорку. По-перше, треба звертати увагу на штриховий код: 482 — це Україна, 481 — Білорусь, а від 460 до 469 — Росія.

По-друге, варто провести невелике розслідування і визначити актуальні дані про компанію-виробника. Зокрема, на ресурсі YouControl міститься інформація про походження юридичних осіб, кінцевих бенефіціарів, офшори тощо. Портал "Опендатабот" також дає відомості про компанії.

Інформаційна довідка, як перевіряти походження товарів. Фото: Дія

Нагадаємо, українці можуть вимагати від супермаркетів компенсацію за втрачене майно. Якщо людина поставила особисті речі в камеру схову, але вони безслідно зникли, то магазин зобов’язаний відшкодувати їх повну вартість.

Також ми писали, що великі мережі супермаркетів, зокрема Сільпо, Метро, Ашан, АТБ тощо, ніколи не з’являться у селах і містечках. Бо відкриття закладу повинно принести прибуток і швидко відбити інвестиції.