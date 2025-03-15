Деякі продукти майже зникли з супермаркетів України — що неможливо купити

Поза зоною доступу — які товари практично зникли з супермаркетів
Чимало продуктів харчування, від яких раніше "ломилися" полиці супермаркетів, сьогодні майже неможливо купити. Йдеться не про дефіцит товарів через повномасштабну війну в Україні, бо споживачам всього вистачає. Справа у свідомій відмові від усього російського та білоруського, а також забороні імпорту з країни-агресорки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти практично зникли з українських супермаркетів.
Що не вдасться купити в магазині
Українці не зможуть знайти на полицях супермаркетів більшість товарів із Росії та Білорусі, які раніше мали значний попит у споживачів. На жаль, фільтрація спрацювала не на максимум, бо навіть у 2025 році вдається відшукати продукти з "російським слідом". Їх постачають бренди, які позиціонують себе як іноземні, але належать росіянам чи білорусам.
На порталі "Опендатабот" опублікували список відомих компаній, товари яких масово поставлялися в Україну. Тепер вони практично зникли з супермаркетів, оскільки пов'язані з Росією:
- чай Greenfield, "Принцеса Нурі", "Принцеса Канді" (компанія "Орімі");
- чай Curtis, Richard (компанія "Май");
- дитяче харчування "Тема", "Агуша" (компанія "Вімм-Білль-Дан");
- "Простоквашино" ("Данон Росія");
- пиво "Жигулі", "Балтика";
- напівфабрикати "Єрмоліно" ("Інвест Альянс");
- макарони "Макфа".
Це дуже невеликий список товарів, які неможливо придбати в українських супермаркетах. А щоб точно відмовитися від усього російського і білоруського, варто самостійно перевіряти, хто виробник продукту.
Як дізнатися походження товарів
В рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації "Дія.Відкриті дані" нашим громадянам дали корисні поради, як не спонсорувати країну-агресорку. По-перше, треба звертати увагу на штриховий код: 482 — це Україна, 481 — Білорусь, а від 460 до 469 — Росія.
По-друге, варто провести невелике розслідування і визначити актуальні дані про компанію-виробника. Зокрема, на ресурсі YouControl міститься інформація про походження юридичних осіб, кінцевих бенефіціарів, офшори тощо. Портал "Опендатабот" також дає відомості про компанії.
Нагадаємо, українці можуть вимагати від супермаркетів компенсацію за втрачене майно. Якщо людина поставила особисті речі в камеру схову, але вони безслідно зникли, то магазин зобов’язаний відшкодувати їх повну вартість.
Також ми писали, що великі мережі супермаркетів, зокрема Сільпо, Метро, Ашан, АТБ тощо, ніколи не з’являться у селах і містечках. Бо відкриття закладу повинно принести прибуток і швидко відбити інвестиції.
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