Супермаркети в Україні – де ніколи не відкриють Сільпо, АТБ чи Ашан

Супермаркет "Сільпо" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Великі мережі супермаркетів поступово з’являються у різних містах України. Але компанії ретельно відбирають локації для відкриття нових закладів, бо розуміють, що повинні в короткі терміни повернути інвестиції. Тож українці мають змиритися з фактом відсутності улюблених магазинів у деяких населених пунктах.

Де в Україні ніколи не відкриють супермаркети, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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Як обирають локації для супермаркетів

Щоб мережі змогли вижити на ринку посеред великої конкуренції, вони повинні досягти швидкої окупності фінансових вкладень, отримуючи прибуток від кожної торгової точки. Для цього існують маркетингові групи, завданням яких є оцінка вигоди в довгострокові перспективі.

Тобто фахівці проводять аналіз різних факторів і дають експертний висновок щодо доцільності відкриття нового магазину в конкретному місці. Серед важливих показників, які здатні вплинути на кінцеве рішення, такі:

трафік покупців;

наявність розвиненої інфраструктури, зокрема житлових комплексів;

рівень конкуренції;

шанси збільшення чисельності потенційних клієнтів;

наявність потрібного приміщення.

Виходить, невелике містечко чи село — невигідні локації для супермаркетів. Єдина причина заходу мережі в неприбутковий регіон — це запланований вихід компанії на IPO.

"Коли виходиш на великий ринок, потрібно показати капіталізацію. І чим більше точок у компанії, природно, це більше залучення грошей. Можна потім продати свою мережу за шалені гроші. Це єдиний варіант, який може бути застосований", — зазначив раніше президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамір.

Іншими словами, бізнес хоче залучити зовнішні інвестиції шляхом продажу акцій. Для цього треба збільшити кількість об’єктів, і не виключено, що шляхом відкриття магазинів у неокупних населених пунктах. Спершу доведеться миритися з фінансовими втратами, але з часом вкладені кошти повернуться завдяки появі акціонерів.

Мешканцям сіл і містечок вистачає альтернатив. Малі підприємці відкривають так звані "магазини біля дому" чи звичайні продуктові крамниці, продаючи товари першої необхідності з вигідними цінами. Не маючи конкурентів, вони заполоняють місцевий ринок, покриваючи попит.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця значно подорожчали в Україні. Вигідніше купувати товар поштучно, ніж упаковками, бо не доводиться переплачувати за торгову марку і картон. Ми перевірили, скільки коштують нефасовані яйця в різних популярних супермаркетах.

Також ми писали, що через інфляцію ціни на продукти харчування в Україні виросли. Вартість деяких товарів стала захмарною і перевищує розмір денного заробітку. Постає питання, що українці можуть купити за середню зарплату, мінімальну зарплату та пенсію.