Супермаркеты в Украине – где никогда не откроют Сільпо, АТБ или Ашан

Супермаркет "Сільпо" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Крупные сети супермаркетов постепенно появляются в разных городах Украины. Но компании тщательно отбирают локации для открытия новых заведений, ведь понимают, что должны в короткие сроки вернуть инвестиции. Поэтому украинцы должны смириться с фактом отсутствия любимых магазинов в некоторых населенных пунктах.

Где в Украине никогда не откроют супермаркеты, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Как выбирают локации для супермаркетов

Чтобы сети смогли выжить на рынке среди большой конкуренции, они должны достичь быстрой окупаемости финансовых вложений, получая прибыль от каждой торговой точки. Для этого существуют маркетинговые группы, задачей которых является оценка выгоды в долгосрочные перспективе.

То есть специалисты проводят анализ различных факторов и дают экспертное заключение относительно целесообразности открытия нового магазина в конкретном месте. Среди важных показателей, которые способны повлиять на конечное решение, такие:

трафик покупателей;

наличие развитой инфраструктуры, в частности жилых комплексов;

уровень конкуренции;

шансы увеличения численности потенциальных клиентов;

наличие нужного помещения.

Получается, небольшой городок или село — невыгодные локации для супермаркетов. Единственная причина захода сети в неприбыльный регион — это запланированный выход компании на IPO.

"Когда выходишь на большой рынок, нужно показать капитализацию. И чем больше точек у компании, естественно, это больше привлечения денег. Можно потом продать свою сеть за бешеные деньги. Это единственный вариант, который может быть применен", — отметил ранее президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Другими словами, бизнес хочет привлечь внешние инвестиции путем продажи акций. Для этого надо увеличить количество объектов, и не исключено, что путем открытия магазинов в неокупаемых населенных пунктах. Сначала придется мириться с финансовыми потерями, но со временем вложенные деньги вернутся благодаря появлению акционеров.

Жителям сел и городков хватает альтернатив. Малые предприниматели открывают так называемые "магазины у дома" или обычные продуктовые точки, продавая товары первой необходимости по выгодным ценам. Не имея конкурентов, они заполоняют местный рынок, покрывая спрос.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца значительно подорожали в Украине. Выгоднее покупать товар поштучно, чем упаковками, потому что не приходится переплачивать за торговую марку и картон. Мы проверили, сколько стоят нефасованные яйца в разных популярных супермаркетах.

Также мы писали, что из-за инфляции цены на продукты питания в Украине выросли. Стоимость некоторых товаров стала заоблачной и превышает размер дневного заработка. Возникает вопрос, что украинцы могут купить за среднюю зарплату, минимальную зарплату и пенсию.