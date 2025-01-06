Varus, АТБ і Сільпо – де в Україні не хочуть будувати супермаркети і чому

Магазин Varus. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Так звані "кити" продовольчого ринку, супермаркети і гіпермаркети, зосереджуються у великих містах, де трафік покупців співвідноситься з пропозицією. Натомість у невеликих населених пунктах відкривають крамниці з обмеженим асортиментом найбільш необхідних товарів. Постає питання, чи можуть мережі-гіганти колись з’явитися у селах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні не хочуть будувати супермаркети.

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Де не відкриють супермаркети і чому

Якщо мешканці міст звикли до присутності АТБ, Сільпо, Метро тощо, то в невеликих містечках і селах розвивається дрібний/середній бізнес. Адже одним із головних завдань ритейлу є окупити інвестиції та швидко вийти на прибуток.

Як зауважив президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамір, перед ухваленням рішення про відкриття будь-якого магазину маркетингова група повинна оцінити вигоду в довгостроковій перспективі. Це включає аналіз різних факторів, зокрема:

трафіка покупців;

шляхів руху потенційних клієнтів;

інфраструктури поблизу, особливо житлових комплексів;

рівня конкуренції;

наявності потрібного приміщення.

Зрозуміло, що селище чи невелике місто не завжди здатні задовольнити потреби великого бізнесу. Бо невигідно відкривати супермаркет у місцевості, де окупність відбудеться через кілька років у кращому випадку. Тож ринок заполоняють малі підприємці — власники так званих "магазинів біля дому" чи продуктових крамниць з найнеобхіднішими товарами щоденного споживання.

Чому мережа супермаркетів може розширитися

Існує ситуація, за якої відкриття великого магазину в містечку виправдане. Йдеться про вихід компанії на IPO, коли мережа хоче залучити зовнішні інвестиції шляхом продажу акцій.

"Але коли виходиш на великий ринок, потрібно показати капіталізацію. І чим більше точок у компанії, природно, це більше залучення грошей. Можна потім продати свою мережу за шалені гроші. Це єдиний варіант, який може бути застосований", — констатував Олег Тітамір.

Тож не виключено, що колись у маленькому місті чи селі відкриють супермаркет. Але це рідкість, оскільки мережам немає сенсу заходити на територію неокупних населених пунктів. Плюс такий підхід до ведення діяльності може зруйнувати дрібний і середній бізнес у вигляді мінімаркетів.

Нагадаємо, часто українці стикаються із проблемами в супермаркетах. Наприклад, права споживачів можуть порушувати охоронці, які вимагають показати особисті речі для перевірки, чи касири, які відмовляються прийняти певні купюри.

Також ми писали, що покупців можуть обманювати на касі за допомогою перевірених хитрих методів шахрайства. Один із них — обважування, тобто махінації з вагою, внаслідок чого споживач платить більше за менший обсяг товару.