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Неприглядная ниша — где в Украине никогда не откроют супермаркет

6 января 2025 11:11
Елизавета Супивская - редактор
Varus, АТБ и Сильпо – где в Украине не хотят строить супермаркеты и почему
Магазин Varus. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Так называемые "киты" продовольственного рынка, супермаркеты и гипермаркеты, сосредотачиваются в крупных городах, где трафик покупателей соотносится с предложением. Зато в небольших населенных пунктах открывают магазины с ограниченным ассортиментом наиболее необходимых товаров. Возникает вопрос, могут ли сети-гиганты когда-нибудь появиться в селах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине не хотят строить супермаркеты.

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Где не откроют супермаркеты и почему

Если жители городов привыкли к присутствию АТБ, Сильпо, Метро и т.д., то в небольших городках и селах развивается мелкий/средний бизнес. Ведь одной из главных задач ритейла является окупить инвестиции и быстро выйти на прибыль.

Как отметил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир, перед принятием решения об открытии любого магазина маркетинговая группа должна оценить выгоду в долгосрочной перспективе. Это включает анализ различных факторов, в частности:

  • трафика покупателей;
  • пути движения потенциальных клиентов;
  • инфраструктуры поблизости, особенно жилых комплексов;
  • уровня конкуренции;
  • наличия нужного помещения.

Понятно, что село или небольшой город не всегда способны удовлетворить потребности крупного бизнеса. Ведь невыгодно открывать супермаркет в местности, где окупаемость состоится через несколько лет в лучшем случае. Поэтому рынок заполоняют малые предприниматели — владельцы так называемых "магазинов у дома" или продуктовых киосков с самыми необходимыми товарами ежедневного потребления.

Почему сеть супермаркетов может расшириться

Существует ситуация, при которой открытие большого магазина в городке оправдано. Речь идет о выходе компании на IPO, когда сеть хочет привлечь внешние инвестиции путем продажи акций.

"Но когда выходишь на большой рынок, нужно показать капитализацию. И чем больше точек у компании, естественно, это больше привлечения денег. Можно потом продать свою сеть за бешеные деньги. Это единственный вариант, который может быть применен", — констатировал Олег Титамир.

Поэтому не исключено, что когда-то в маленьком городе или селе откроют супермаркет. Но это редкость, поскольку сетям нет смысла заходить на территорию неокупаемых населенных пунктов. Плюс такой подход к ведению деятельности может разрушить мелкий и средний бизнес в виде минимаркетов.

Напомним, часто украинцы сталкиваются с проблемами в супермаркетах. Например, права потребителей могут нарушать охранники, которые требуют показать личные вещи для проверки, или кассиры, которые отказываются принять определенные купюры.

Также мы писали, что покупателей могут обманывать на кассе с помощью проверенных хитрых методов мошенничества. Один из них — обвешивание, то есть махинации с весом, вследствие чего потребитель платит больше за меньший объем товара.

города товары магазины покупки супермаркет

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