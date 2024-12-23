Касир не хоче приймати гроші в супермаркеті – що робити

Каси в супермаркеті. Фото: Google Maps

Деякі українці скаржаться на порушення прав споживачів у магазинах і супермаркетах. То охоронці дозволяють собі зайвого (наприклад, перевіряють особисті речі відвідувачів), то вартість товару не співпадає з цінником на полиці. Ще одна поширена проблема — касири відмовляються прийняти певні купюри і копійки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як діяти, якщо касир у магазині не хоче брати готівкові кошти.

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Як порушують права споживачів у супермаркетах

З багатьма людьми траплялася ситуація, коли на касі працівник не погоджувався прийняти купюри великих номіналів або копійки, аргументуючи відмову відсутністю решти. Це головний біль як продавців, так і покупців: не вистачає готівки для розрахунку з клієнтом. Але насправді думати про наповненість каси повинен працівник магазину, аж ніяк не відвідувач.

"Касири повинні приймати у споживачів банкноти і монети всіх номіналів. Також касири повинні самостійно слідкувати за тим, щоб у касі були банкноти і монети, необхідні для видачі решти", — зазначили фахівці Telegram-каналу "Захист прав споживачів".

Відповідальність за достатню кількість грошових одиниць у касі лежить на продавцеві. Отже аргумент "немає решти, ідіть розміняйте 500 грн і приходьте" є порушенням законодавства. Необхідно звернутися до адміністрації закладу зі скаргою, вказавши таку інформацію:

детальний опис проблеми;

ім'я працівника;

дату і час здійснення покупки.

Якщо керівництво стало на бік касира, залишається звернутися в поліцію, аби розібратися з проблемою. Хоча здебільшого погроза виклику правоохоронців діє на випередження: адміністратор піде на поступки, бо не захоче вплутувати магазин у неприємності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, охоронці в супермаркетах можуть змушувати покупців оплачувати пошкоджений товар. Але це незаконно, оскільки охорона не має права говорити від імені адміністрації закладу. Подібні питання варто вирішувати лише з продавцями чи керівництвом магазину.

Також ми писали, що українці мають право повернути чи обміняти товар належної якості протягом 14 календарних днів. Але деякі магазини, зокрема в мережі Інтернет, відмовляються задовольняти прохання покупців. В окремих випадках це не порушує закон, бо існують винятки, окреслені в постанові Кабміну.