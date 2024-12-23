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Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

23 грудня 2024 11:01
Єлизавета Супівська - редактор
Права споживачів – які товари неможливо повернути в магазин
Одяг у магазині. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Українські споживачі мають право повернути товар належної якості протягом 14 днів після придбання. Але деякі магазини, здебільшого в мережі Інтернет, відмовляються погоджувати повернення, натомість пропонуючи лише обмін. Така позиція вважається порушенням закону, хоча є нюанси.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про повернення непродовольчих товарів.

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Права українських споживачів

Стаття 9 закону "Про захист прав споживачів" говорить, що клієнти магазинів мають право:

  • обміняти товар належної якості на аналогічний;
  • купити іншу продукцію з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, якщо немає в наявності аналогічного товару;
  • здійснити обмін при першому ж надходженні виробу в продаж;
  • розірвати договір і повернути кошти в повному обсязі.

Коли йде мова про належну якість, важливо розуміти: товар не повинен мати дефектів і пошкоджень, він зобов’язаний відповідати встановленим вимогам. Необхідно зберегти комплектацію та всі ярлики, а також цілісність фірмового пакування. Іншими словами, жодних слідів експлуатації.

"Якщо ви купили сукню і в перший же день скористалися нею, а потім зрозуміли, що вам не підходить розмір або не подобається колір, то повернути товар неможливо, оскільки залишаться хоч і незначні, але помітні сліди носіння, що автоматично поставить товар у ряд "вживаного", — зауважили фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Які речі не підлягають поверненню

Користувачка соціальної мережі Threads написала пост зі скаргою на Інтернет-магазин, який здійснює обмін товарів, але не повернення. Дівчина поцікавилася, чи не є такий підхід до ведення діяльності порушенням закону. Вона уточнила, що заклад продає одяг, а саме костюми.

В коментарях пояснили, що звичайний одяг дійсно підлягає поверненню за бажанням покупця, але у випадку з індивідуальним пошиттям ситуація протилежна. Якщо речі пошили на замовлення, підігнавши розміри під запит клієнта, то такий товар не приймають назад.

  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 1
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 2
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 3
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 4
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 5
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
  • Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин - фото 6
    Що треба знати про повернення товару в магазин. Фото: скриншот
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Також зауважимо, що існує постанова Кабінету Міністрів №172. Вона визначає перелік товарів, які неможливо ні обміняти, ані повернути. Йдеться про:

  • лікарські препарати;
  • предмети сангігієни;
  • фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
  • корсетні товари;
  • парфюмерно-косметичні вироби;
  • пір'яно-пухові вироби;
  • дитячі м'які іграшки;
  • гумові надувні дитячі іграшки;
  • зубні щітки;
  • мундштуки;
  • апарати і помазки для гоління;
  • розчіски та масажні щітки;
  • сурдини (для духових музичних інструментів);
  • рукавички;
  • тканини;
  • тюлегардинні і мереживні полотна;
  • метражні килимові вироби;
  • натільна і постільна білизна;
  • панчішно-шкарпеткові вироби;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • друковані видання;
  • аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
  • товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів і каміння.

Додамо, що для повернення протягом 14 днів необхідно надати товарний чек (накладну), виробничу етикетку або паспорт (за наявності) плюс непошкоджену упаковку.

Нагадаємо, українці рідко читають склад продовольчого товару на упаковці чи іншу інформацію про продукт, зазвичай звертаючи увагу лише на термін придатності. Але виробники часто вдаються до обману з цінами та об’ємом.

Також ми писали, що інтернет-магазини почали перевіряти на порушення податкового законодавства. Чимало сторінок в Instagram не зареєстровані як малий бізнес, що свідчить про ухилення від сплати податків, неоформлення працівників, приховування доходів тощо.

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10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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