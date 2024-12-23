Права потребителей – какие товары невозможно вернуть в магазин

Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин
Украинские потребители вправе вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней после приобретения. Но некоторые магазины, в основном в сети Интернет, отказываются согласовывать возвращение, предлагая только обмен. Такая позиция считается нарушением закона, хотя есть нюансы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о возвращении непродовольственных товаров.
Права украинских потребителей
Статья 9 закона "О защите прав потребителей" гласит, что клиенты магазинов имеют право:
- обменять товар надлежащего качества на аналогичный;
- купить другую продукцию из имеющегося ассортимента с соответствующим перечислением стоимости, если нет в наличии аналогичного товара;
- совершить обмен при первом же поступлении изделия в продажу;
- расторгнуть договор и вернуть денежные средства в полном объеме.
Когда речь идет о должном качестве, важно понимать: товар не должен иметь дефектов и повреждений, он обязан отвечать установленным требованиям. Необходимо сохранить комплектацию и все ярлыки, а также целостность фирменной упаковки. Другими словами, никаких следов эксплуатации.
"Если вы купили платье и в первый же день воспользовались им, а затем поняли, что вам не подходит размер или не нравится цвет, то вернуть товар невозможно, поскольку останутся хоть и незначительные, но заметные следы ношения, что автоматически поставит товар в ряд "подержанного", — отметили специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Какие вещи не подлежат возврату
Пользовательница социальной сети Threads написала пост с жалобой на Интернет-магазин, осуществляющий обмен товаров, но не возврат. Девушка поинтересовалась, не является ли такой подход к ведению деятельности нарушением закона. Она уточнила, что заведение продает одежду, а именно костюмы.
В комментариях объяснили, что обычная одежда действительно подлежит возврату по желанию покупателя, но в случае с индивидуальным пошивом ситуация противоположная. Если вещи сшили на заказ, подогнав размеры под запрос клиента, то такой товар не принимают обратно.
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
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Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот
Также отметим, что существует постановление Кабинета Министров №172. Документ определяет перечень товаров, которые невозможно ни обменять, ни вернуть. Это:
- лекарственные препараты;
- предметы сангигиены;
- фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
- корсетные товары;
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьяно-пуховые изделия;
- детские мягкие игрушки;
- резиновые надувные детские игрушки;
- зубные щетки;
- мундштуки;
- аппараты и помазки для бритья;
- расчески и массажные щетки;
- сурдины (для духовых музыкальных инструментов);
- перчатки;
- ткани;
- тюлегардинные и кружевные полотна;
- метражные ковровые изделия;
- нательное и постельное белье;
- чулочно-носочные изделия;
- товары в аэрозольной упаковке;
- печатные издания;
- аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;
- изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
- товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.п.);
- инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);
- ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.
Добавим, что для возврата в течение 14 дней необходимо предоставить товарный чек (накладную), производственную этикетку или паспорт (при наличии) плюс неповрежденную упаковку.
Напомним, украинцы редко читают состав продовольственного товара на упаковке или другую информацию о продукте, обычно обращая внимание только на срок годности. Но производители часто прибегают к обману с ценами и объемом.
Также мы писали, что интернет-магазины начали проверять на нарушение налогового законодательства. Многие страницы в Instagram не зарегистрированы как малый бизнес, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов, неоформлении работников, сокрытии доходов и т.п.
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