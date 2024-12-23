Права потребителей – какие товары невозможно вернуть в магазин

Одежда в магазине. Фото: Unsplash

Украинские потребители вправе вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней после приобретения. Но некоторые магазины, в основном в сети Интернет, отказываются согласовывать возвращение, предлагая только обмен. Такая позиция считается нарушением закона, хотя есть нюансы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о возвращении непродовольственных товаров.

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Статья 9 закона "О защите прав потребителей" гласит, что клиенты магазинов имеют право:

обменять товар надлежащего качества на аналогичный;

купить другую продукцию из имеющегося ассортимента с соответствующим перечислением стоимости, если нет в наличии аналогичного товара;

совершить обмен при первом же поступлении изделия в продажу;

расторгнуть договор и вернуть денежные средства в полном объеме.

Когда речь идет о должном качестве, важно понимать: товар не должен иметь дефектов и повреждений, он обязан отвечать установленным требованиям. Необходимо сохранить комплектацию и все ярлыки, а также целостность фирменной упаковки. Другими словами, никаких следов эксплуатации.

"Если вы купили платье и в первый же день воспользовались им, а затем поняли, что вам не подходит размер или не нравится цвет, то вернуть товар невозможно, поскольку останутся хоть и незначительные, но заметные следы ношения, что автоматически поставит товар в ряд "подержанного", — отметили специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Какие вещи не подлежат возврату

Пользовательница социальной сети Threads написала пост с жалобой на Интернет-магазин, осуществляющий обмен товаров, но не возврат. Девушка поинтересовалась, не является ли такой подход к ведению деятельности нарушением закона. Она уточнила, что заведение продает одежду, а именно костюмы.

В комментариях объяснили, что обычная одежда действительно подлежит возврату по желанию покупателя, но в случае с индивидуальным пошивом ситуация противоположная. Если вещи сшили на заказ, подогнав размеры под запрос клиента, то такой товар не принимают обратно.

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот

Что нужно знать о возврате товара в магазин. Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Также отметим, что существует постановление Кабинета Министров №172. Документ определяет перечень товаров, которые невозможно ни обменять, ни вернуть. Это:

лекарственные препараты;

предметы сангигиены;

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;

корсетные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские мягкие игрушки;

резиновые надувные детские игрушки;

зубные щетки;

мундштуки;

аппараты и помазки для бритья;

расчески и массажные щетки;

сурдины (для духовых музыкальных инструментов);

перчатки;

ткани;

тюлегардинные и кружевные полотна;

метражные ковровые изделия;

нательное и постельное белье;

чулочно-носочные изделия;

товары в аэрозольной упаковке;

печатные издания;

аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;

изделия из натуральных и искусственных волос (парики);

товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.п.);

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);

ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.

Добавим, что для возврата в течение 14 дней необходимо предоставить товарный чек (накладную), производственную этикетку или паспорт (при наличии) плюс неповрежденную упаковку.

Напомним, украинцы редко читают состав продовольственного товара на упаковке или другую информацию о продукте, обычно обращая внимание только на срок годности. Но производители часто прибегают к обману с ценами и объемом.

Также мы писали, что интернет-магазины начали проверять на нарушение налогового законодательства. Многие страницы в Instagram не зарегистрированы как малый бизнес, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов, неоформлении работников, сокрытии доходов и т.п.