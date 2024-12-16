Торгівельні мережі більше не зможуть дурити покупців — які зміни готує влада

Людина обирає товар в магазині. Фото: Pexels

Для більшості українців перевірка перед покупкою термінів придатності тих чи інших продуктів — це звична справа. Однак уважно вивчати склад та інші написи на упаковці майже ніхто не хоче. А дарма, саме тут може критись "обман".

Про те, як торгівельні мережі обманюють українців та як з цим планують боротись, повідомив народний депутат Дмитро Гурін у мережі X.

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Які зміни готує влада

Багато українців звикли, що пляшка молока чи олії завжди має об’єм 1 літр, а пачка масла важить 200 грамів. Однак цього правила вже давно не дотримуються. Це явище виникло через зростання цін на сировину для виробництва продуктів. Щоб уникнути шоку у покупців від цін на полицях магазинів, бізнес все частіше вдається до певних маніпуляцій.

У Верховній Раді України наразі розробляють законопроєкт, який вимагатиме від торгівельних мереж вказувати на цінниках вартість товару за кілограм чи літр, якщо він продається в менших упаковках.

Основна мета ініціативи — боротьба зі шрінкфляцією, явищем, коли виробники зменшують об’єм або кількість продукції в упаковці, при цьому залишають колишню ціну або злегка її підвищують. Такий підхід фактично призводить до того, що споживачі отримують менше товару за ту саму ціну, що можна назвати прихованою формою інфляції.

"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", — заявив Дмитро Гурін.

До яких змін варто готуватись українцям

Зміни мають бути внесені до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", який гарантує право отримувати правдиву та доступну інформацію про продукцію. Варто зазначити, що законопроєкт:

не забороняє продаж товарів у менших упаковках;

зобов’язує вказувати на цінниках додаткову інформацію, що дозволить споживачам порівнювати ціни за одиницю об’єму або ваги.

Зміни стосуватимуться товарів, що вимірюються літрами, кілограмами, квадратними або погонними метрами.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1 000 грн допомоги від держави. Перші щасливчики вже почали отримувати гроші, які можна витратити на певні групи товарів.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів затвердив нові правила повернення харчових продуктів, що стали непридатними або небезпечними для вживання. Тепер споживачі зможуть повернути такі товари продавцю протягом 14 днів після покупки.