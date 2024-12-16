Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців arrow

Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців

16 грудня 2024 16:50
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Торгівельні мережі більше не зможуть дурити покупців — які зміни готує влада
Людина обирає товар в магазині. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для більшості українців перевірка перед покупкою термінів придатності тих чи інших продуктів — це звична справа. Однак уважно вивчати склад та інші написи на упаковці майже ніхто не хоче. А дарма, саме тут може критись "обман".

Про те, як торгівельні мережі обманюють українців та як з цим планують боротись, повідомив народний депутат Дмитро Гурін у мережі X.

Читайте також:

Які зміни готує влада

Багато українців звикли, що пляшка молока чи олії завжди має об’єм 1 літр, а пачка масла важить 200 грамів. Однак цього правила вже давно не дотримуються. Це явище виникло через зростання цін на сировину для виробництва продуктів. Щоб уникнути шоку у покупців від цін на полицях магазинів, бізнес все частіше вдається до певних маніпуляцій.

У Верховній Раді України наразі розробляють законопроєкт, який вимагатиме від торгівельних мереж вказувати на цінниках вартість товару за кілограм чи літр, якщо він продається в менших упаковках. 

Основна мета ініціативи — боротьба зі шрінкфляцією, явищем, коли виробники зменшують об’єм або кількість продукції в упаковці, при цьому залишають колишню ціну або злегка її підвищують. Такий підхід фактично призводить до того, що споживачі отримують менше товару за ту саму ціну, що можна назвати прихованою формою інфляції.

"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", — заявив Дмитро Гурін.

До яких змін варто готуватись українцям

Зміни мають бути внесені до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", який гарантує право отримувати правдиву та доступну інформацію про продукцію. Варто зазначити, що законопроєкт:

  • не забороняє продаж товарів у менших упаковках;
  • зобов’язує вказувати на цінниках додаткову інформацію, що дозволить споживачам порівнювати ціни за одиницю об’єму або ваги.

Зміни стосуватимуться товарів, що вимірюються літрами, кілограмами, квадратними або погонними метрами.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1 000 грн допомоги від держави. Перші щасливчики вже почали отримувати гроші, які можна витратити на певні групи товарів.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів затвердив нові правила повернення харчових продуктів, що стали непридатними або небезпечними для вживання. Тепер споживачі зможуть повернути такі товари продавцю протягом 14 днів після покупки.

товари ціни в Україні ціни законопроєкт виробництво

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК