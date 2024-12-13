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Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

13 грудня 2024 12:07
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — де і як можна витратити на харчові продукти
Українська купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

З 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання 1000 грн грошової допомоги від держави. Ті, хто встиг оформити виплати в перший день з початку роботи програми "Зимової єПідтримки", вже почали отримувати кошти, а тому настав час їх витрачати.

Про те, чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на продукти в магазинах, розповіли Факти ICTV.

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Видання звернулося на Урядову гарячу лінію за номером 1545 й поставило запитання щодо можливості використання коштів на купівлю продуктів. Там пояснили, що розрахунки відбуваються відповідно до спеціальних МСС-кодів, зазначених у постанові №1330 від 22 листопада 2024 року. Саме вона регулює використання коштів "Зимової єПідтримки".

За словами оператора гарячої лінії, гроші на харчові продукти можна витратити, але не у звичайних продуктових магазинах. 

Також редакція Фактів ICTV звернулася на гарячу лінію магазинів АТБ, де їм підтвердили, що мережа супермаркетів не включена до переліку і не має відповідного МСС-коду для оплати товарів карткою "Національний кешбек".

Хоча за придбання товарів українського виробництва з відповідними етикетками нараховується 10% кешбеку, проте витратити накопичені відсотки в мережі АТБ не вийде.

Де можна витратити 1000 грн від Зеленського на харчові продукти

До переліку місць, де можна витратити 1000 грн на продукти, входять заклади з МСС-кодами:

  • 5462 — послуги пекарень;
  • 5812 — місця харчування та ресторани;
  • 5814 — ресторани швидкого харчування.

Також у кінотеатрах, якщо провести розрахунок за кодом 7832, можна придбати попкорн і каву.

З 4 грудня кошти за програмою підтримки можна витратити у відділеннях Укрпошти. У них є гречка, консерви та інші харчові продукти, які є в переліку дозволених товарів українського виробництва. Головною умовою є здійснення транзакції за кодом 9402, який відповідає за поштові послуги.

Таким чином, хоча харчові продукти можна придбати за 1000 грн від Зеленського, але зробити це у звичайних продуктових магазинах неможливо.

Нагадаємо, українці вже почали отримувати 1000 грн фінансової допомоги від держави. Першими виплату отримають ті, хто подав заявку на виплату 1 грудня.

Також ми писали, що українці, які вже встигли отримати 1000 грн грошової допомоги від держави, знайшли спосіб переводити гроші в готівку. Для цього вони використовували поповнення мобільного рахунку та термінали EasyPay.

продукти гроші магазини єПідтримка Дія тисяча Зеленського

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