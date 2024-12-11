1000 грн від Зеленського — українці знайшли спосіб перевести гроші у готівку

Тисячу від Зеленського вже ніяк не побачити в готівці — причина
З 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від держави у розмірі 1000 грн. Деякі громадяни вже почали отримувати виплати на свої картки, а також знайшли спосіб, як перевести гроші в готівку. Однак зараз це зробити вже неможливо.
Про це повідомив генеральний директор Easy Pay Олексій Авраменко у Facebook.
Як українці переводили в готівку 1000 грн грошової допомоги від держави
Авраменко заявив, що Easy Pay вимикає функцію повернення коштів для клієнтів мобільних операторів Vodafone та lifecell. Річ у тому, що ця функція допомагала виводити гроші з SIM-карт. Таким чином, українці, отримавши виплату 1000 грн, поповнювали свої мобільні рахунки та виводили їх через термінали Easy Pay.
"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки", сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги", — йдеться у зверненні Авраменко.
До речі, у коментарях не оцінили ідею вимкнення цієї функції, а народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що Мінекономіки навіть не подумало про те, як просто можна перевести державну допомогу в готівку.
На що можна витратити 1000 грн допомоги
Нова програма підтримки українців розширює можливості використання наданих коштів.
Зокрема, українці можуть витратити гроші на:
- оплату комунальних послуг;
- квитки на транспорт;
- культурний відпочинок;
- ліки та медичні товари українського виробництва;
- на підтримку Збройних сил України;
- купівлю книг українських авторів та видавництв;
- оплату мобільного зв'язку.
Витратити кошти за програмою можна до 31 грудня 2025 року включно.
Нагадаємо, у мережі українці скаржаться на те, що ще не отримали 1000 грн грошової допомоги від держави, хоча подали заявку. У "Дії" повідомили, що кошти на картку зараховуються не миттєво, а очікування може займати до 10 днів.
Також ми писали, що деякі українці стикаються з проблемою оформлення заявки на отримання 1000 грн фінансової допомоги від держави. Пов'язано це з тим, що подати заявку можна тільки зі смартфона у мобільному додатку "Дія".
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