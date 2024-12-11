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Тисячу від Зеленського вже ніяк не побачити в готівці — причина

11 грудня 2024 14:50
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — українці знайшли спосіб перевести гроші у готівку
Купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

З 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від держави у розмірі 1000 грн. Деякі громадяни вже почали отримувати виплати на свої картки, а також знайшли спосіб, як перевести гроші в готівку. Однак зараз це зробити вже неможливо.

Про це повідомив генеральний директор Easy Pay Олексій Авраменко у Facebook.

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Як українці переводили в готівку 1000 грн грошової допомоги від держави

Авраменко заявив, що Easy Pay вимикає функцію повернення коштів для клієнтів мобільних операторів Vodafone та lifecell. Річ у тому, що ця функція допомагала виводити гроші з SIM-карт. Таким чином, українці, отримавши виплату 1000 грн, поповнювали свої мобільні рахунки та виводили їх через термінали Easy Pay.

Авраменко Easy Pay об отключении функции возврата денег
Олексій Авраменко повідомив про вимкнення функції повернення грошей для абонентів мобільних операторів. Фото: скриншот

"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки", сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги", — йдеться у зверненні Авраменко.

До речі, у коментарях не оцінили ідею вимкнення цієї функції, а народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що Мінекономіки навіть не подумало про те, як просто можна перевести державну допомогу в готівку.

На що можна витратити 1000 грн допомоги

Нова програма підтримки українців розширює можливості використання наданих коштів.

Зокрема, українці можуть витратити гроші на:

  • оплату комунальних послуг;
  • квитки на транспорт;
  • культурний відпочинок;
  • ліки та медичні товари українського виробництва;
  • на підтримку Збройних сил України;
  • купівлю книг українських авторів та видавництв;
  • оплату мобільного зв'язку.

Витратити кошти за програмою можна до 31 грудня 2025 року включно.

Нагадаємо, у мережі українці скаржаться на те, що ще не отримали 1000 грн грошової допомоги від держави, хоча подали заявку. У "Дії" повідомили, що кошти на картку зараховуються не миттєво, а очікування може займати до 10 днів.

Також ми писали, що деякі українці стикаються з проблемою оформлення заявки на отримання 1000 грн фінансової допомоги від держави. Пов'язано це з тим, що подати заявку можна тільки зі смартфона у мобільному додатку "Дія".

виплати гроші єПідтримка Дія готівка тисяча Зеленського

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