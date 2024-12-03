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Тисяча від Зеленського — як і коли нарахують гроші

3 грудня 2024 13:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
1000 грн від Зеленського — скільки днів чекати на зарахування виплати
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 грудня українці почали подавати заявки на отримання 1000 грн фінансової допомоги від держави. У мережі громадяни скаржаться на те, що вони подали заявку, але поки не отримали обіцяні виплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як довго чекати зарахування 1000 грн від Зеленського.

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Як довго нараховується 1000 грн від Зеленського на карту

Заявка на отримання коштів подається через додаток "Дія", а зробити це можна впродовж трьох місяців зими — грудня, січня та лютого. Виплати надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Також гроші можна отримати офлайн у відділеннях Укрпошти з 4 грудня, а з 10 грудня — у банках-партнерах.

Ті, хто вже встиг подати заявки 1 грудня, пишуть у соцмережах, що на картці "Національного кешбеку" кошти ще не з'явилися.

Украинцы ещё не получили 1000 грн от Зеленского
Українці ще не отримали виплату 1000 грн від Зеленського. Фото: скриншот

Що робити, якщо гроші ще не зараховані? Є визначений алгоритм дій:

  • оновіть застосунок "Дія", щоб переконатися, що у вас встановлена остання версія додатка;
  • після входу в оновлений застосунок знайдіть відповідну послугу для подачі заявки та подайте її;
  • прив'яжіть картку "Національного кешбека" до "Дії", щоб додаток зміг автоматично обробити ваш запит.

Заявка оброблятиметься протягом 10 днів, а після цього кошти будуть зараховані на картку, яку ви зазначили у додатку "Дія". Якщо статус заявки залишається незмінним довше зазначеного терміну, перевірте всі внесені дані або зверніться до технічної підтримки "Дії".

Після отримання коштів витратити їх можна до 31 грудня 2025 року включно.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про надання українцям фінансової допомоги в розмірі 1000 грн. Вони почали отримувати гроші з 1 грудня 2024 року, але не всі можуть претендувати на них.

Також ми писали, що за програмою "Зимова єПідтримка" з 1 грудня українці почали подавати заявки на отримання 1000 грн фінансової допомоги. Ймовірно, громадяни зараз мають труднощі з отриманням фінансової допомоги через перевантаження додатка "Дія".

виплати єПідтримка Дія гроші грошова допомога тисяча Зеленського

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