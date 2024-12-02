1000 грн від Зеленського — яка проблема виникла в деяких українців

Купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 грудня українці почали отримувати 1000 грн грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Ймовірно, через перевантаження додатка "Дія" зараз громадяни натрапляють на труднощі при отриманні фінансової допомоги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка проблема виникла з отриманням "тисячі від Зеленського".

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Деякі українці не можуть отримати 1000 грн фінансової допомоги

У "Дії" деякі українці можуть отримати повідомлення з помилкою, в якому йдеться про те, що податковий номер громадянина не пройшов перевірку.

Помилка при отриманні фінансової допомоги у "Дії". Фото: скриншот

Проблема може унеможливити отримання фінансової допомоги. Зокрема, проблема верифікації податкового номера може бути пов'язана з технічною помилкою додатка або неточностями в даних.

Для розв'язання проблеми необхідно перевірити правильність даних, а також оновити або заново завантажити додаток "Дія". Також можна звернутися до технічної підтримки, щоб уточнити причину виникнення проблеми.

На що можна витратити 1000 грн від Зеленського

Нова програма "Зимової єПідтримки" розширює можливості використання фінансових ресурсів. Основним нововведенням є можливість використовувати гроші для придбання ліків і медичних товарів, вироблених в Україні.

Фінансову допомогу можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

квитки на транспорт;

культурний відпочинок;

підтримку ЗСУ;

купівлю книг українського виробництва;

оплату мобільного зв'язку.

Українці отримають гнучкі можливості для задоволення своїх нагальних потреб, одночасно підтримуючи економіку своєї країни за допомогою нової фінансової допомоги.

Нагадаємо, за перші 5 годин після запуску "Зимової єПідтримки" понад мільйон українців подали заявки на отримання 1000 грн через застосунок "Дія". Процес триває лише 2 хвилини.

Також ми писали, що з 1 грудня 2024 року українці почали отримувати державну допомогу в розмірі 1000 грн. Діти та пенсіонери також можуть отримати виплату.