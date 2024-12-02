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Украинцы не могут получить тысячу Зеленского — что произошло

2 декабря 2024 10:23
Владимир Мололкин - редактор
1000 грн от Зеленского — какая проблема возникла у некоторых украинцев
Купюра 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря украинцы начали получать 1000 грн денежной помощи по программе "Зимова єПідтримка". Вероятно, из-за перегрузки приложения "Дія" сейчас граждане сталкиваются с трудностями при получении финансовой помощи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая проблема возникла при получении "тысячи от Зеленского".

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Некоторые украинцы не могут получить 1000 грн финансовой помощи

В "Дії" некоторые украинцы могут получить сообщение с ошибкой, в котором говорится, что налоговый номер гражданина не прошел проверку.

Ошибка при получении тысячи от Зеленского в "Действии"
Ошибка при получении финансовой помощи в "Дії". Фото: скриншот

Проблема может сделать невозможным получение финансовой помощи. В частности, проблема верификации налогового номера может быть связана с технической ошибкой приложения или неточностями данных.

Для решения проблемы необходимо проверить правильность данных, а также обновить или заново загрузить приложение "Дія". Можно также обратиться к технической поддержке, чтобы уточнить причину возникновения проблемы.

На что можно потратить 1000 грн от Зеленского

Новая программа "Зимова єПідтримка" расширяет возможности использования финансовых ресурсов. Основным новшеством является возможность использовать деньги для приобретения лекарств и медицинских товаров, произведенных в Украине.

Финансовую помощь можно потратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств;
  • билеты на транспорт;
  • культурный отдых;
  • поддержку ВСУ;
  • покупку книг украинского производства;
  • оплату мобильной связи.

Украинцы получат гибкие возможности для удовлетворения своих неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику своей страны с помощью новой финансовой помощи.

Напомним, за первые 5 часов после запуска "Зимової єПідтримки" более миллиона украинцев подали заявки на получение 1000 грн через приложение "Дія". Процесс занимает всего 2 минуты.

Также мы писали, что с 1 декабря 2024 года украинцы начали получать государственную помощь в размере 1000 грн. Дети и пенсионеры также могут получить выплату.

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