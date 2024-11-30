Тисяча від Зеленського — як дітям та пенсіонерам отримати виплату у грудні

Купюри 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 грудня 2024 року українці почнуть отримувати 1000 грн грошової допомоги від держави. Виплату зможуть отримати діти та люди пенсійного віку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як вони зможуть її отримати.

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Як отримати 1000 грн від Зеленського дітям

Пресслужба Мінекономіки повідомляє, що отримання тисячі від Зеленського дітьми буде надзвичайно простим. Для цього один з батьків повинен взяти на себе фінансування дитини, подавши заявку на виплату через додаток "Дія". Всі неповнолітні діти, які можуть отримати компенсацію, будуть автоматично включені до системи.

Як отримати 1000 грн від Зеленського людям пенсійного віку

Українці, які не користуються додатком "Дія" та не мають смартфонів, все одно зможуть отримати виплати по 1000 грн у рамках програми "Зимова єПідтримка". Якщо вони отримують пенсії та соціальну допомогу, то Укрпошта здійснить цю виплату.

Її сума буде додана до пенсій та соціальних виплат громадян, а гроші будуть видавати:

листоноші;

працівники пересуваних відділень пошти;

працівники стаціонарних відділень пошти.

Люди, які отримають державну допомогу, зможуть використовувати її у відділеннях Укрпошти для оплати:

комунальних послуг;

мобільного зв’язку;

харчових продуктів;

ліків;

побутової хімії та інших товарів, вироблених в Україні.

Клієнти компанії також матимуть можливість використовувати кошти з програми "Зимова єПідтримка" на передплату улюблених журналів і газет на наступний рік, а також на покупку поштової продукції.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про надання громадянам фінансової допомоги. Вона передбачає, що кожен громадянин України отримає на карту "Національний кешбек" 1000 грн. Гроші можна витратити на товари та послуги, вироблені в Україні.

Також ми писали, що Кабмін схвалив план президента Володимира Зеленського надати українцям 1000 грн. Загалом на реалізацію виплати грошової допомоги буде виділено 5 млрд грн з бюджету.