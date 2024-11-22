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Тисяча від Зеленського — скільки українців зможуть отримати

22 листопада 2024 16:09
Володимир Мололкін - редактор
Тисяча від Зеленського — не всі українці зможуть отримати грошову допомогу
Купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

План президента Володимира Зеленського щодо надання українцям 1000 грн був затверджений Кабміном. Загалом буде виділено 5 млрд грн на реалізацію виплати грошової допомоги.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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За його словами, кошти, які фінансують програму "Національний кешбек", будуть залучені на виплату 1000 грн.

Люди матимуть можливість отримати грошову допомогу в електронному вигляді або через відділення Укрпошти. Також Кабмін зазначив, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року, якщо на це будуть виділені кошти.

Витратити гроші можна буде на ліки, українські книжки, одяг, залізничні та автобусні квитки, оплату комунальних послуг та інші предмети витрат. Отримати виплату можна буде з 1 грудня.

Скільки українців отримає 1000 грн від Зеленського

Проста арифметика дає зрозуміти, що якщо з бюджету виділено 5 млрд грн на виплату 1000 грн, то допомогу зможуть отримати 5 млн українців.

Це свідчить про те, що, ймовірно, не кожен українець зможе отримати грошову допомогу, оскільки навряд чи кількість населення близька до 5 млн. Зокрема, точно її не отримають ті, хто проживає за кордоном, оскільки на час отримання виплати потрібно підтвердити своє місцеперебування в "Дії".

Нагадаємо, українці останнім часом висловлюють незадоволення ініціативою президента України щодо надання одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". У петиціях до уряду, які набирають підтримку, люди пропонують спрямувати ці кошти на підтримку військових, реабілітацію ветеранів і захист незахищених груп людей.

Також ми писали, що у жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про одноразову фінансову допомогу у розмірі 1000 грн для всіх українців. Виплата може бути використана на українські товари та послуги, але не на будь-що.

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