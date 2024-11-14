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Найкращі варіанти витрат — що купити на 1000 грн від Зеленського

14 листопада 2024 09:36
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — на що можна витратити грошову допомогу
Купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

У жовтні президент України Володимир Зеленський оголосив програму грошової підтримки для громадян. Вона передбачає виплату 1000 грн кожному українцеві, яка нараховуватиметься на карту "Національний кешбек". Гроші можна витратити на послуги й товари українського виробництва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що можна витратити кошти для покриття щоденних потреб.

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На що можна витратити 1000 грн від Зеленського 

Нова програма "єПідтримка" розширює можливості використання грошей. Основним нововведенням є можливість використовувати гроші для придбання ліків і медичних товарів, вироблених в Україні. Це стало можливим завдяки співпраці з більш ніж 250 постачальниками медичної продукції та 50 фармацевтичними компаніями в Україні.

Фінансову допомогу можна буде витратити на:

  • Оплату комунальних послуг — виплата припадає на опалювальний сезон, коли тарифи традиційно вищі, тому оплата комуналки є одним з найбільш практичних способів витратити кошти.
  • Придбання ліків — пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди з хронічними захворюваннями зможуть скоротити підвищені витрати на медичне забезпечення, що в сезон застуд та вірусів є особливо актуальним. Додатково зекономити можна, якщо заздалегідь перевіряти ціни на медикаменти в різних аптеках.
  • Квитки на транспорт — ті, хто періодично переїжджає або змушений переміщуватися між містами, зможуть витратити кошти на квитки Укрзалізниці, що стане корисним у сезон перед святами в умовах підвищеного попиту на транспорт.
  • Культурний відпочинок — стало можливим витратити кошти на квитки в театри, музеї та інші культурні установи. Наближаються новорічні свята, тому буде пропонуватися чимало вистав, виставок і заходів, що стане чудовим способом не лише відпочити, але й підтримати українську культуру.
  • Підтримку ЗСУ — кошти можна перерахувати на підтримку військових, перерахувавши їх на конкретну бригаду, рахунки United24 або благодійні фонди.
  • Купівлю книг українського виробництва — можна придбати книжки українських авторів, щоб підтримати видавничий бізнес й українську літературу. Тим більше у святковий період книга може стати чудовим подарунком для рідних і близьких.
  • Оплату мобільного зв'язку — як ніколи важливо залишатися на зв'язку зі своїми рідними й близькими. Частину грошової допомоги можна витратити на поповнення мобільного рахунку, щоб завжди мати можливість зателефонувати та відправити повідомлення у разі потреби.

З новою фінансовою допомогою українці отримають гнучкі можливості для покриття нагальних потреб, одночасно підтримуючи економіку країни.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули до Одеси, можуть отримати одноразову грошову допомогу від благодійного фонду "Спадщина". Для отримання компенсації необхідно відповідати встановленим критеріям.

Також ми писали, що українці можуть отримати допомогу на поховання. Виплата надається в разі смерті застрахованої особи або членів її родини. Після поховання гроші можуть отримати родичі або особа, яка здійснила поховання.

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