1000 грн від Зеленського — чому українці відмовляються отримувати виплату у грудні

Купюри 1000 гривень. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ

Останнім часом українські громадяни активно висловлюють незадоволення щодо ініціативи президента України про виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". У петиціях до уряду, які набирають підтримку, люди пропонують використати ці кошти на більш нагальні потреби, зокрема допомогу військовим, реабілітацію ветеранів, а також захист незахищених верств населення.

Про це йдеться у петиціях на сайті президента України.

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Авторка першої петиції підносить питання про порушення ст. 24 Конституції України, яка забороняє будь-яку дискримінацію за майновою ознакою.

Автор стверджує, що виплата порушує Конституцію України. Фото: скриншот

Вона стверджує, що виплата 1000 грн через застосунок "Дія" доступна лише тим, хто має дорогий смартфон, на якому встановлений цей застосунок. Це, за її словами, привілей для багатих, адже бідні люди, зокрема пенсіонери, не мають змоги отримати ці кошти.

Пенсіонерка з 30-річним трудовим стажем також виступає проти цієї виплати. Вона звертає увагу на те, що її пенсія становить лише 3 395 грн, що є недостатньою сумою для прожиття, однак і на такі кошти, на її думку, держава повинна використовувати бюджет більш доцільно.

Автор вважає недоцільним використання бюджетних грошей на виплату 1000 грн.

Фото: скриншот

Авторка петиції вважає, що виділені гроші краще направити на оборонні цілі, наприклад, на виробництво дронів для підтримки захисту України. У своєму зверненні вона підкреслює, що ці кошти могли б значно більше допомогти фронту, ніж одноразова виплата, яка не змінить фінансове становище громадян.

Ще один автор у своїй петиції виступає за перенаправлення коштів, призначених для виплати 1000 грн, на програми реабілітації ветеранів війни.

Автор пропонує направити 1000 грн на програми реабілітації ветеранів війни.

Фото: скриншот

Він наголошує на необхідності повернення ветеранів до нормального життя, що вимагає ресурсів для їхньої реабілітації. За словами автора петиції, це матиме довготривалий ефект, сприятиме працевлаштуванню та зменшенню навантаження на соціальні служби.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про одноразову фінансову допомогу у розмірі 1000 грн для всіх громадян України. Виплата може бути використана не на всі товари та послуги.

Також ми писали, що взимку можна буде подати заявку на допомогу, а протягом 2025 року кошти повинні бути витрачені лише на українські товари та послуги. Однак деякі громадяни не отримають виплату.