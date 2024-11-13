1000 грн от Зеленского — почему украинцы отказываются получать выплату в декабре

Купюры 1000 грн. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ

В последнее время украинские граждане активно выражают недовольство по инициативе президента Украины о выплате единовременной помощи в размере 1000 грн через программу "єПідтримка". В набирающих поддержку петициях к правительству люди предлагают использовать эти средства на более насущные нужды, в частности помощь военным, реабилитацию ветеранов, а также защиту незащищенных слоев населения.

Об этом говорится в петициях на сайте президента Украины.

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Автор первой петиции поднимает вопрос о нарушении ст. 24 Конституции Украины, запрещающей любую дискриминацию по имущественному признаку.

Автор утверждает, что выплата нарушает Конституцию Украины. Фото: скриншот

Она утверждает, что выплата 1000 грн через приложение "Дія" доступна только тем, кто имеет дорогой смартфон, на котором установлено это приложение. Это, по ее словам, привилегия для богатых, ведь бедные люди, в том числе пенсионеры, не могут получить эти средства.

Пенсионерка с 30-летним трудовым стажем также выступает против этой выплаты. Она обращает внимание на то, что ее пенсия составляет всего 3 395 грн, что является недостаточной суммой для проживания, однако и на такие средства, по ее мнению, государство должно использовать бюджет более целесообразно.

Автор считает нецелесообразным использование бюджетных денег в рассрочку 1000 грн. Фото: скриншот

Автор петиции считает, что выделенные деньги лучше направить на оборонные цели, например, на производство дронов для поддержки защиты Украины. В своем обращении она подчеркивает, что эти средства могли бы значительно больше помочь фронту, чем единовременная выплата, которая не изменит финансовое положение граждан.

Еще один автор в своей петиции выступает за перенаправление средств, предназначенных для выплаты 1000 грн, на программы реабилитации ветеранов войны.

Автор предлагает направить 1000 грн в программы реабилитации ветеранов войны. Фото: скриншот

Он отмечает необходимость возвращения ветеранов к нормальной жизни, что требует ресурсов для их реабилитации. По словам автора петиции, это будет иметь длительный эффект, будет способствовать трудоустройству и уменьшению нагрузки на социальные службы.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский объявил о единовременной финансовой помощи в размере 1000 грн для всех граждан Украины. Выплата может быть использована не на все товары и услуги.

Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на помощь, а в течение 2025 средства должны быть потрачены только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не получат выплату.