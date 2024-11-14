1000 грн от Зеленского — на что можно потратить денежную помощь

Купюра 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В октябре президент Украины Владимир Зеленский объявил программу денежной поддержки для граждан. Она предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу, которая будет начисляться на карту "Национальный кэшбек". Деньги можно потратить на услуги и товары украинского производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что можно потратить средства для покрытия ежедневных потребностей.

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Новая программа "є Підтримка" расширяет возможности использования денег. Основным нововведением является возможность использовать деньги для приобретения лекарств и медицинских товаров, производимых в Украине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с более чем 250 поставщиками медицинской продукции и 50 фармацевтическими компаниями в Украине.

Финансовую помощь можно будет потратить на:

Оплату коммунальных услуг — выплата приходится на отопительный сезон, когда тарифы традиционно выше, поэтому оплата коммуналки является одним из наиболее практичных способов потратить средства.

Приобретение лекарств — пенсионеры, семьи с детьми и люди с хроническими заболеваниями смогут сократить повышенные расходы на медицинское обеспечение, что в сезон простуд и вирусов особенно актуально. Дополнительно сэкономить можно, если заранее проверять цены на медикаменты в разных аптеках.

Билеты на транспорт — те, кто периодически переезжает или вынужден перемещаться между городами, смогут потратить средства на билеты Укрзализныци, что станет полезным в сезон перед праздниками в условиях повышенного спроса на транспорт.

Культурный отдых — стало возможным потратить средства на билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения. Приближаются новогодние праздники, поэтому будет предлагаться немало спектаклей, выставок и мероприятий, что станет отличным способом не только отдохнуть, но и поддержать украинскую культуру.

Поддержку ВСУ — средства можно перечислить на поддержку военных, перечислив их на конкретную бригаду, счета United24 или благотворительные фонды.

Покупку книг украинского производства — можно приобрести книги украинских авторов, чтобы поддержать издательский бизнес и украинскую литературу. Тем более в праздничный период книга может стать отличным подарком для родных и близких.

С новой финансовой помощью украинцы получат гибкие возможности для покрытия неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику страны.

Напомним, внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в Одессу, могут получить единовременную денежную помощь от благотворительного фонда "Спадщина". Для получения компенсации необходимо соответствовать установленным критериям.

Также мы писали, что украинцы могут получить пособие на захоронение. Выплата предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи. После погребения деньги могут получить родственники или лицо, осуществившее погребение.