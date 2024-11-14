1000 грн от Зеленского — на что можно потратить денежную помощь

Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского
В октябре президент Украины Владимир Зеленский объявил программу денежной поддержки для граждан. Она предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу, которая будет начисляться на карту "Национальный кэшбек". Деньги можно потратить на услуги и товары украинского производства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что можно потратить средства для покрытия ежедневных потребностей.
На что можно потратить 1000 грн от Зеленского
Новая программа "є Підтримка" расширяет возможности использования денег. Основным нововведением является возможность использовать деньги для приобретения лекарств и медицинских товаров, производимых в Украине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с более чем 250 поставщиками медицинской продукции и 50 фармацевтическими компаниями в Украине.
Финансовую помощь можно будет потратить на:
- Оплату коммунальных услуг — выплата приходится на отопительный сезон, когда тарифы традиционно выше, поэтому оплата коммуналки является одним из наиболее практичных способов потратить средства.
- Приобретение лекарств — пенсионеры, семьи с детьми и люди с хроническими заболеваниями смогут сократить повышенные расходы на медицинское обеспечение, что в сезон простуд и вирусов особенно актуально. Дополнительно сэкономить можно, если заранее проверять цены на медикаменты в разных аптеках.
- Билеты на транспорт — те, кто периодически переезжает или вынужден перемещаться между городами, смогут потратить средства на билеты Укрзализныци, что станет полезным в сезон перед праздниками в условиях повышенного спроса на транспорт.
- Культурный отдых — стало возможным потратить средства на билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения. Приближаются новогодние праздники, поэтому будет предлагаться немало спектаклей, выставок и мероприятий, что станет отличным способом не только отдохнуть, но и поддержать украинскую культуру.
- Поддержку ВСУ — средства можно перечислить на поддержку военных, перечислив их на конкретную бригаду, счета United24 или благотворительные фонды.
- Покупку книг украинского производства — можно приобрести книги украинских авторов, чтобы поддержать издательский бизнес и украинскую литературу. Тем более в праздничный период книга может стать отличным подарком для родных и близких.
С новой финансовой помощью украинцы получат гибкие возможности для покрытия неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику страны.
Напомним, внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в Одессу, могут получить единовременную денежную помощь от благотворительного фонда "Спадщина". Для получения компенсации необходимо соответствовать установленным критериям.
Также мы писали, что украинцы могут получить пособие на захоронение. Выплата предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи. После погребения деньги могут получить родственники или лицо, осуществившее погребение.
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