Допомога на поховання — хто та скільки може отримати у 2024 році

Похоронна процесія. Фото: Pexels

Українці можуть отримати допомогу на поховання. Виплата надається в разі смерті застрахованої людини або членів родини, яких вона утримувала. Гроші може отримати родич або особа, що здійснила поховання.

Про те, як отримати допомогу на поховання та що для цього потрібно, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як отримати допомогу

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", кошти на поховання можна отримати в разі смерті:

батька чи матері;

подружжя (дружини або чоловіка);

дідуся чи бабусі за прямою лінією спорідненості;

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, а з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років.

Утриманцями застрахованої особи вважаються члени родини, які отримували від нього регулярну підтримку, що була основним джерелом засобів для їх існування або повністю перебували на його утриманні.

Хто може отримати допомогу та який її розмір у 2024 році

Рішення про виплату грошей на поховання ухвалює страхувальник (роботодавець) або уповноваженими ним особами не пізніше наступного числа після дня звернення. А видаються кошти не пізніше наступного робочого дня після того, як ПФУ перекаже кошти страхувальнику (роботодавцю).

Розмір допомоги на поховання у 2024 році становить 4 100 гривень. Для отримання грошей людина, яка здійснила поховання, повинна звернутись до роботодавця та надати такі документи:

свідоцтво про смерть;

документ, що посвідчує особу;

заяву про виплату допомоги на поховання;

довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;

фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Якщо звернутись по виплату до роботодавця неможливо через ліквідацію підприємства або припинення діяльності ФОПа — слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що українці, як отримали статус ВПО, мають право на фінансову підтримку від держави. Нарахування цих виплат відбувається двічі на місяць.

Також ми розповідали, багато українців отримує підвищену допомогу по безробіттю. У 2024 році розмір таких виплат становить 3 600 грн.