Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Грошова допомога на поховання — кому доступні виплати arrow

Грошова допомога на поховання — кому доступні виплати

13 листопада 2024 16:43
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Допомога на поховання — хто та скільки може отримати у 2024 році
Похоронна процесія. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці можуть отримати допомогу на поховання. Виплата надається в разі смерті застрахованої людини або членів родини, яких вона утримувала. Гроші може отримати родич або особа, що здійснила поховання.

Про те, як отримати допомогу на поховання та що для цього потрібно, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як отримати допомогу

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", кошти на поховання можна отримати в разі смерті: 

  • батька чи матері;
  • подружжя (дружини або чоловіка);
  • дідуся чи бабусі за прямою лінією спорідненості;
  • дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, а з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років.

Утриманцями застрахованої особи вважаються члени родини, які отримували від нього регулярну підтримку, що була основним джерелом засобів для їх існування або повністю перебували на його утриманні. 

Хто може отримати допомогу та який її розмір у 2024 році

Рішення про виплату грошей на поховання ухвалює страхувальник (роботодавець) або уповноваженими ним особами не пізніше наступного числа після дня звернення. А видаються кошти не пізніше наступного робочого дня після того, як ПФУ перекаже кошти страхувальнику (роботодавцю).

Розмір допомоги на поховання у 2024 році становить 4 100 гривень. Для отримання грошей людина, яка здійснила поховання, повинна звернутись до роботодавця та надати такі документи:

  • свідоцтво про смерть;
  • документ, що посвідчує особу;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;
  • фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Якщо звернутись по виплату до роботодавця неможливо через ліквідацію підприємства або припинення діяльності ФОПа — слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що українці, як отримали статус ВПО, мають право на фінансову підтримку від держави. Нарахування цих виплат відбувається двічі на місяць.

Також ми розповідали, багато українців отримує підвищену допомогу по безробіттю. У 2024 році розмір таких виплат становить 3 600 грн.

виплати допомога соціальна допомога гроші ПФУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком