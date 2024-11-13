Пособие на похороны — кто и сколько может получить в 2024 году

Погребальная процессия. Фото: Pexels

Украинцы могут получить пособие на погребение. Выплата производится в случае смерти застрахованного человека или членов семьи, которых он содержал. Деньги может получить родственник или лицо, совершившее захоронение.

О том, как получить пособие на погребение и что для этого нужно, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Как получить помощь

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", средства на захоронение можно получить в случае смерти:

отца или матери;

супругов (жены или супруга);

дедушки или бабушки по прямой линии родства;

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет, а среди лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, — до 23 лет.

Иждивенцами застрахованного лица считаются члены семьи, получавшие от него регулярную поддержку, являвшуюся основным источником средств для их существования или полностью находившихся на его содержании.

Кто может получить помощь и каков ее размер в 2024 году

Решение о выплате денег на погребение принимает страхователь (работодатель) или уполномоченными им лицами не позднее следующего числа после дня обращения. А выдаются средства не позднее следующего рабочего дня после того, как ПФУ переведет средства страхователю (работодателю).

Размер пособия на погребение в 2024 году составляет 4 100 гривен. Для получения денег человек, совершивший погребение, должен обратиться к работодателю и предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти;

документ, удостоверяющий личность;

заявление о выплате пособия на погребение;

справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;

финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Если обратиться за выплатой к работодателю невозможно, из-за ликвидации предприятия или прекращения деятельности ФЛП — следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

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