Пособие на похороны — кто и сколько может получить в 2024 году

Денежная помощь на погребение — кому доступны выплаты
Украинцы могут получить пособие на погребение. Выплата производится в случае смерти застрахованного человека или членов семьи, которых он содержал. Деньги может получить родственник или лицо, совершившее захоронение.
О том, как получить пособие на погребение и что для этого нужно, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Как получить помощь
Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", средства на захоронение можно получить в случае смерти:
- отца или матери;
- супругов (жены или супруга);
- дедушки или бабушки по прямой линии родства;
- детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет, а среди лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, — до 23 лет.
Иждивенцами застрахованного лица считаются члены семьи, получавшие от него регулярную поддержку, являвшуюся основным источником средств для их существования или полностью находившихся на его содержании.
Кто может получить помощь и каков ее размер в 2024 году
Решение о выплате денег на погребение принимает страхователь (работодатель) или уполномоченными им лицами не позднее следующего числа после дня обращения. А выдаются средства не позднее следующего рабочего дня после того, как ПФУ переведет средства страхователю (работодателю).
Размер пособия на погребение в 2024 году составляет 4 100 гривен. Для получения денег человек, совершивший погребение, должен обратиться к работодателю и предоставить следующие документы:
- свидетельство о смерти;
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о выплате пособия на погребение;
- справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;
- финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.
Если обратиться за выплатой к работодателю невозможно, из-за ликвидации предприятия или прекращения деятельности ФЛП — следует обратиться непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Ранее мы писали, что украинцы, получившие статус ВПЛ, имеют право на финансовую поддержку от государства. Начисление этих выплат производится дважды в месяц.
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