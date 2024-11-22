Тысяча от Зеленского — не все украинцы смогут получить денежную помощь

Тысяча от Зеленского — сколько украинцев смогут получить
План президента Владимира Зеленского по предоставлению украинцам 1000 грн был утвержден Кабмином. В общей сложности будет выделено 5 млрд грн на реализацию выплаты денежной помощи.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В чем состоит план выплаты денежной помощи
По его словам, средства, которые финансируют программу Национальный кэшбек, будут привлечены на выплату 1000 грн.
У людей будет возможность получить денежную помощь в электронном виде или через отделения Укрпочты. Также Кабмин отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года, если на это будут выделены средства.
Потратить деньги можно будет на лекарства, украинские книги, одежду, ж/д и автобусные билеты, оплату коммунальных услуг и другие предметы расходов. Получить выплату можно будет с 1 декабря.
Сколько украинцев получит 1000 грн от Зеленского
Простая арифметика дает понять, что если из бюджета выделено 5 млрд грн на выплату 1000 грн, то помощь смогут получить 5 млн украинцев.
Это свидетельствует, что, вероятно, не каждый украинец сможет получить денежную помощь, поскольку вряд ли численность населения близка к 5 миллионам. В частности, точно ее не получат проживающие за границей, поскольку на время получения выплаты нужно подтвердить свое местонахождение в Дії.
Напомним, украинцы в последнее время выражают недовольство инициативой президента Украины по оказанию единовременной помощи в размере 1000 грн через программу "єПідтримка". В набирающих поддержку петициях к правительству люди предлагают направить эти средства в поддержку военных, реабилитацию ветеранов и защиту незащищенных групп людей.
Также мы писали, что в октябре президент Владимир Зеленский объявил о единовременной финансовой помощи в размере 1000 грн для всех украинцев. Выплата может быть использована на украинские товары и услуги, но не на что угодно.
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