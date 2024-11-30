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Детям и пенсионерам — как получить 1000 грн от Зеленского

30 ноября 2024 11:12
Владимир Мололкин - редактор
Тысяча от Зеленского — как детям и пенсионерам получить выплату в декабре
Купюры 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря 2024 украинцы начнут получать 1000 грн денежной помощи от государства. Выплату могут получить дети и люди пенсионного возраста.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как они смогут ее получить.

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Как получить 1000 грн от Зеленского детям

Пресс-служба Минэкономики сообщает, что получение тысячи от Зеленского детьми будет очень простым. Для этого родитель должен взять на себя финансирование ребенка, подав заявку на выплату через приложение "Дія". Все несовершеннолетние дети, которые могут получить компенсацию, будут автоматически включены в систему.

Как получить 1000 грн от Зеленского людям пенсионного возраста

Украинцы, не пользующиеся приложением "Дія" и не имеющие смартфонов, все равно смогут получить выплаты по 1000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка". Если они получают пенсии и социальную помощь, то Укрпочта произведет эту выплату.

Ее сумма будет добавлена к пенсиям и социальным выплатам граждан, а деньги будут выдавать:

  • почтальоны;
  • работники передвигаемых отделений почты;
  • работники стационарных отделений почты

Люди, которые получат государственную помощь, смогут использовать ее в отделениях Укрпочты для оплаты:

  • коммунальных услуг;
  • мобильной связи;
  • пищевых продуктов;
  • лекарств;
  • бытовой химии и других товаров, производимых в Украине.

Клиенты компании также смогут использовать средства из программы "Зимова єПідтримка" на подписку любимых журналов и газет на следующий год, а также на покупку почтовой продукции.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении гражданам финансовой помощи. Она предполагает, что каждый гражданин Украины получит на карту "Национальный Кэшбэк" 1000 грн. Деньги можно потратить на товары и услуги, производимые в Украине.

Также мы писали, что Кабмин одобрил план президента Владимира Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн из бюджета.

Укрпошта выплаты дети пенсионеры денежная помощь тысяча Зеленского

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