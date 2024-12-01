Тисяча від Зеленського — хто не зможе отримати виплату у грудні

Купюра 1000 грн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У жовтні президентом Володимиром Зеленським було анонсовано виплату 1000 грн фінансової допомоги українцям. Вже з 1 грудня 2024 року вони почнуть отримувати кошти, але не кожен зможе претендувати на неї.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може не розраховувати на отримання фінансової допомоги.

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Українці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати фінансову підтримку від держави. Це стосується навіть тих, хто отримав статус біженців. Переказ коштів відбувається лише після верифікації місцеперебування у додатку "Дія" під час оформлення заявки.

Оскільки заявка на отримання допомоги подається зі смартфона, то виплату зможуть отримати лише ті, хто має доступ до додатка. Також виплату зможуть отримати люди пенсійного віку через відділення Укрпошти — вона буде нарахована до їхніх пенсій та соціальної допомоги.

На що можна витратити 1000 грн від Зеленського

Нова програма "Зимової єПідтримки" розширює можливості використання фінансових ресурсів. Основним нововведенням є можливість використовувати гроші для придбання ліків і медичних продуктів, вироблених в Україні.

1000 грн фінансової допомоги можна буде витратити на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

квитки на транспорт;

культурний відпочинок (театри, музеї та інші культурні установи);

підтримку ЗСУ (донати, рахунки United24 та благодійні фонди);

купівлю книг українського виробництва;

оплату мобільного зв'язку.

Українці отримають гнучкі можливості для задоволення своїх нагальних потреб, одночасно підтримуючи економіку своєї країни за допомогою нової фінансової допомоги.

Нагадаємо, Кабмін схвалив план президента Зеленського надати українцям 1000 грн. Загалом на реалізацію виплати грошової допомоги буде виділено 5 млрд грн з бюджету.

Також ми писали, що українці останнім часом висловлюють незадоволення ініціативою президента України щодо надання одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". У петиціях до уряду, які набирають підтримку, люди пропонують спрямувати ці кошти на підтримку військових, реабілітацію ветеранів і захист незахищених груп людей.