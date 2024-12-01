Тысяча от Зеленского — кто не сможет получить выплату в декабре

Купюра 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В октябре президентом Владимиром Зеленским была анонсирована выплата 1000 грн финансовой помощи украинцам. Уже с 1 декабря 2024 они начнут получать средства, но не каждый сможет претендовать на нее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может не рассчитывать на получение финансовой помощи.

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Украинцы, находящиеся за границей, не смогут получить финансовую поддержку от государства. Это касается даже тех, кто получил статус беженцев. Перевод средств производится только после верификации местоположения в приложении "Дія" при оформлении заявки.

Поскольку заявка на получение помощи подается со смартфона, выплату смогут получить только те, кто имеет доступ к приложению. Также выплату смогут получить люди пенсионного возраста через отделения Укрпочты — она будет начислена в их пенсии и социальную помощь.

На что можно потратить 1000 грн от Зеленского

Новая программа "Зимової єПідтримки" расширяет возможности использования финансовых ресурсов. Основным новшеством является возможность использовать деньги для приобретения лекарств и медицинских продуктов, произведенных в Украине.

1000 грн финансовой помощи можно будет потратить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

билеты на транспорт;

культурный отдых (театры, музеи и другие культурные учреждения);

поддержку ВСУ (донаты, счета United24 и благотворительные фонды);

покупку книг украинского производства;

оплату мобильной связи.

Украинцы получат гибкие возможности для удовлетворения своих неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику своей страны с помощью новой финансовой помощи.

Напомним, Кабмин одобрил план президента Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн из бюджета.

Также мы писали, что украинцы в последнее время выражают недовольство инициативой президента Украины о предоставлении единовременной помощи в размере 1000 грн через программу "єПідтримка". В набирающих поддержку петициях к правительству люди предлагают направить эти средства в поддержку военных, реабилитацию ветеранов и защиту незащищенных групп людей.