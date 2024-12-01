Тысяча от Зеленского — кто не сможет получить выплату в декабре

1000 грн от Зеленского — кому откажут в выплате помощи
В октябре президентом Владимиром Зеленским была анонсирована выплата 1000 грн финансовой помощи украинцам. Уже с 1 декабря 2024 они начнут получать средства, но не каждый сможет претендовать на нее.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может не рассчитывать на получение финансовой помощи.
Кто не получит 1000 грн от Зеленского в декабре
Украинцы, находящиеся за границей, не смогут получить финансовую поддержку от государства. Это касается даже тех, кто получил статус беженцев. Перевод средств производится только после верификации местоположения в приложении "Дія" при оформлении заявки.
Поскольку заявка на получение помощи подается со смартфона, выплату смогут получить только те, кто имеет доступ к приложению. Также выплату смогут получить люди пенсионного возраста через отделения Укрпочты — она будет начислена в их пенсии и социальную помощь.
На что можно потратить 1000 грн от Зеленского
Новая программа "Зимової єПідтримки" расширяет возможности использования финансовых ресурсов. Основным новшеством является возможность использовать деньги для приобретения лекарств и медицинских продуктов, произведенных в Украине.
1000 грн финансовой помощи можно будет потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- билеты на транспорт;
- культурный отдых (театры, музеи и другие культурные учреждения);
- поддержку ВСУ (донаты, счета United24 и благотворительные фонды);
- покупку книг украинского производства;
- оплату мобильной связи.
Украинцы получат гибкие возможности для удовлетворения своих неотложных потребностей, одновременно поддерживая экономику своей страны с помощью новой финансовой помощи.
Напомним, Кабмин одобрил план президента Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн из бюджета.
Также мы писали, что украинцы в последнее время выражают недовольство инициативой президента Украины о предоставлении единовременной помощи в размере 1000 грн через программу "єПідтримка". В набирающих поддержку петициях к правительству люди предлагают направить эти средства в поддержку военных, реабилитацию ветеранов и защиту незащищенных групп людей.
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