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Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги

3 декабря 2024 13:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
1000 грн от Зеленского — сколько дней ждать зачисления выплаты
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 декабря украинцы начали подавать заявки на получение 1000 грн финансовой помощи от государства. В сети граждане жалуются, что они подали заявку, но пока не получили обещанные выплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как долго ждать зачисления 1000 грн от Зеленского.

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Заявка на получение средств подается через приложение "Дія", а сделать это можно в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Выплаты поступят на карту "Национального кэшбека".

Также деньги можно получить офлайн в отделениях Укрпочты с 4 декабря, а с 10 декабря — в банках-партнерах.

Те, кто уже успел подать заявки 1 декабря, пишут в соцсетях, что на карточке "Национального кэшбека" средства еще не появились.

Украинцы еще не получили 1000 грн от Зеленского
Украинцы еще не получили выплату 1000 грн. от Зеленского. Фото: скриншот

Что делать, если деньги еще не зачислены? Есть определенный алгоритм действий:

  • обновите приложение "Дія", чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения;
  • после входа в обновленное приложение найдите соответствующую услугу для подачи заявки и подайте ее;
  • привяжите карточку "Национального кэшбека" к "Дії", чтобы приложение смогло автоматически обработать ваш запрос.

Заявка будет обрабатываться в течение 10 дней, а после этого средства будут зачислены на карточку, указанную в приложении "Дія". Если статус заявки остается неизменным дольше указанного срока, проверьте все внесенные данные или обратитесь в техническую поддержку "Дії".

После получения средств потратить их можно до 31 декабря 2025 включительно.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении украинцам финансовой помощи в размере 1000 грн. Они начали получать деньги с 1 декабря 2024, но не все могут претендовать на них.

Также мы писали, что по программе "Зимова єПідтримка" с 1 декабря украинцы начали подавать заявки на получение 1000 грн финансовой помощи. Вероятно, граждане сейчас испытывают трудности с получением финансовой помощи из-за перегрузки приложения "Дія".

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