1000 грн от Зеленского — сколько дней ждать зачисления выплаты

Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги
С 1 декабря украинцы начали подавать заявки на получение 1000 грн финансовой помощи от государства. В сети граждане жалуются, что они подали заявку, но пока не получили обещанные выплаты.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как долго ждать зачисления 1000 грн от Зеленского.
Как долго начисляется 1000 грн от Зеленского на карту
Заявка на получение средств подается через приложение "Дія", а сделать это можно в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Выплаты поступят на карту "Национального кэшбека".
Также деньги можно получить офлайн в отделениях Укрпочты с 4 декабря, а с 10 декабря — в банках-партнерах.
Те, кто уже успел подать заявки 1 декабря, пишут в соцсетях, что на карточке "Национального кэшбека" средства еще не появились.
Что делать, если деньги еще не зачислены? Есть определенный алгоритм действий:
- обновите приложение "Дія", чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения;
- после входа в обновленное приложение найдите соответствующую услугу для подачи заявки и подайте ее;
- привяжите карточку "Национального кэшбека" к "Дії", чтобы приложение смогло автоматически обработать ваш запрос.
Заявка будет обрабатываться в течение 10 дней, а после этого средства будут зачислены на карточку, указанную в приложении "Дія". Если статус заявки остается неизменным дольше указанного срока, проверьте все внесенные данные или обратитесь в техническую поддержку "Дії".
После получения средств потратить их можно до 31 декабря 2025 включительно.
Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении украинцам финансовой помощи в размере 1000 грн. Они начали получать деньги с 1 декабря 2024, но не все могут претендовать на них.
Также мы писали, что по программе "Зимова єПідтримка" с 1 декабря украинцы начали подавать заявки на получение 1000 грн финансовой помощи. Вероятно, граждане сейчас испытывают трудности с получением финансовой помощи из-за перегрузки приложения "Дія".
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