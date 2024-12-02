Як подати заявку на "тисячу Зеленського" в Дії – інструкція

Працівники Національного банку України. Фото: НБУ/Flickr

Для українців відкрили можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Найпростіший спосіб — скористатися функціоналом мобільного застосунку "Дія". Також можна звернутися до відділення Укрпошти чи банківської установи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як подати заявку на виплату від держави.

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Програма "Зимова єПідтримка" в Дії

Алгоритм дій дуже простий, а процес подання заявки триває хвилину часу. Проте необхідно заздалегідь відкрити карту "Національного кешбеку" та приєднати до мобільного застосунку. Тоді 1000 грн нарахують безпосередньо на неї.

Інструкція для користувачів Дії:

авторизуватися в додатку;

клікнути на банер "Зимова єПідтримка" на головному екрані чи обрати послугу в меню "Сервіси";

натиснути "Подати нову заяву" та "Розпочати";

поставити галочку "Для мене" чи додати свідоцтво про народження дитини, якщо замовляєте виплату для неї;

вибрати рахунок для отримання коштів (картка "Національний кешбек");

підтвердити, що перебуваєте на території України;

натиснути "Надіслати".

Заявка опиниться в обробці, тож залишиться просто чекати, коли 1000 зарахують на картку. Витратити суму можна до 31 грудня 2025 року, а подати заявку на призначення — до кінця лютого.

"Якщо не користуєтеся "Дією" або не маєте картки платника податків, оформлюйте 1000 грн офлайн у відділені банку-партнера програми з 10 грудня. А якщо отримуєте пенсію чи соцдопомогу на Укрпошті, то Зимова єПідтримка надійде разом з наступною виплатою у відділенні з 4 грудня", — уточнили в Telegram-каналі Дії.

Зауважимо, новий сервіс може не з’явитися в мобільному додатку, тож спочатку потрібно оновити програмне забезпечення до останньої версії, використовуючи Google Play або App Store.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав чисельність осіб, які подали заявку на 1000 грн у перший день. Лише за 1 грудня до програми "Замова єПідтримка" долучилися понад 2 мільйони 100 тисяч осіб.

Також ми писали, що деяким українцям не вдалося подати заявку на "тисячу Зеленського" 1 грудня. Оскільки чимало людей скористалися "Дією", додаток перевантажився, що призвело до складнощів. Комусь прийшло повідомлення з помилкою про податковий номер громадянина.