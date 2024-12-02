Как подать заявку на "тысячу Зеленского" в Дії – инструкция

Сотрудники Национального банка Украины. Фото: НБУ/Flickr

Для украинцев открыли возможность подать заявку на получение 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Самый простой способ — воспользоваться функционалом мобильного приложения "Дія". Также можно обратиться в отделение Укрпошты или в банковское учреждение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как подать заявку на выплату от государства.

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Программа "Зимова єПідтримка" в Дії

Алгоритм действий очень простой, а процесс подачи заявки занимает минуту времени. Однако необходимо заранее открыть карту "Национального кэшбэка" и подключить к мобильному приложению. Тогда 1 000 грн начислят непосредственно на нее.

Инструкция для пользователей Дії:

авторизоваться в приложении;

кликнуть на баннер "Зимова єПідтримка" на главном экране или выбрать услугу в меню "Сервисы";

нажать "Подать новое заявление" и "Начать";

поставить галочку "Для меня" или добавить свидетельство о рождении ребенка, если заказываете выплату для него;

выбрать счет для получения денег (карточка "Национальный кэшбэк");

подтвердить, что находится на территории Украины;

нажать "Отправить".

Заявка окажется в обработке, так что останется просто ждать, когда 1 000 грн окажется на карточке. Потратить сумму можно до 31 декабря 2025 года, а подать заявку на назначение — до конца февраля.

"Если не пользуетесь Дією или не имеете карточки налогоплательщика, оформляйте 1 000 грн офлайн в отделении банка-партнера программы с 10 декабря. А если получаете пенсию или соцпомощь на Укрпоште, то Зимова єПідтримка поступит вместе со следующей выплатой в отделении с 4 декабря", — уточнили в Telegram-канале Дії.

Отметим, что новый сервис может не появиться в мобильном приложении, поэтому сначала нужно обновить программное обеспечение до последней версии, используя Google Play или App Store.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность лиц, подавших заявку на 1 000 грн в первый день. Только за 1 декабря к программе "Зимова єПідтримка" присоединились более 2 миллионов 100 тысяч человек.

Также мы писали, что некоторым украинцам не удалось подать заявку на тысячу Зеленского 1 декабря. Поскольку многие воспользовались Дією, приложение перегрузилось, что привело к сложностям. Кому-то пришло сообщение с ошибкой о налоговом номере гражданина.