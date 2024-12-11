1000 грн от Зеленского — украинцы нашли способ обналичивать деньги

Тысячу от Зеленского уже никак не увидеть наличными — причина
С 1 декабря украинцы имеют возможность подать заявку на получение денежной помощи от государства в размере 1000 грн. Некоторые граждане уже начали получать выплаты на свои карты, а также нашли способ, как обналичивать их. Однако сейчас это сделать уже невозможно.
Об этом сообщил генеральный директор Easy Pay Алексей Авраменко в Facebook.
Как украинцы обналичивали 1000 грн денежной помощи от государства
Авраменко заявил, что Easy Pay отключает функцию возврата средств для клиентов мобильных операторов Vodafone и lifecell. Дело в том, что эта функция помогала выводить деньги с SIM-карт. Таким образом, украинцы, получив выплату 1000 грн, пополняли свои мобильные счета и выводили их через терминалы Easy Pay.
"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — говорится в обращении Авраменко.
Кстати, в комментариях не оценили идею отключения этой функции, а народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что Минэкономики даже не подумало о том, как просто можно обналичивать государственную помощь.
На что можно потратить 1000 грн помощи
Новая программа поддержки украинцев расширяет возможности использования средств.
В частности, украинцы могут потратить деньги на:
- оплату коммунальных услуг;
- билеты на транспорт;
- культурный отдых;
- лекарства и медицинские товары украинского производства;
- на поддержку Вооруженных сил Украины;
- покупку книг украинских авторов и издательств;
- оплату мобильной связи.
Потратить средства по программе можно до 31 декабря 2025 включительно.
Напомним, в сети украинцы жалуются, что еще не получили 1000 грн денежной помощи от государства, хотя подали заявку. В "Дії" сообщили, что средства на карту засчитываются не мгновенно, а ожидание может занимать до 10 дней.
Также мы писали, что некоторые украинцы сталкиваются с проблемой оформления заявки на получение 1000 грн финансовой помощи от государства. Связано это с тем, что подать заявку можно только со смартфона в мобильном приложении "Дія".
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