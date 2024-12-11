1000 грн от Зеленского — украинцы нашли способ обналичивать деньги

Купюра 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С 1 декабря украинцы имеют возможность подать заявку на получение денежной помощи от государства в размере 1000 грн. Некоторые граждане уже начали получать выплаты на свои карты, а также нашли способ, как обналичивать их. Однако сейчас это сделать уже невозможно.

Об этом сообщил генеральный директор Easy Pay Алексей Авраменко в Facebook.

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Авраменко заявил, что Easy Pay отключает функцию возврата средств для клиентов мобильных операторов Vodafone и lifecell. Дело в том, что эта функция помогала выводить деньги с SIM-карт. Таким образом, украинцы, получив выплату 1000 грн, пополняли свои мобильные счета и выводили их через терминалы Easy Pay.

Алексей Авраменко сообщил об отключении функции возврата денег для абонентов мобильных операторов. Фото: скриншот

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — говорится в обращении Авраменко.

Кстати, в комментариях не оценили идею отключения этой функции, а народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что Минэкономики даже не подумало о том, как просто можно обналичивать государственную помощь.

На что можно потратить 1000 грн помощи

Новая программа поддержки украинцев расширяет возможности использования средств.

В частности, украинцы могут потратить деньги на:

оплату коммунальных услуг;

билеты на транспорт;

культурный отдых;

лекарства и медицинские товары украинского производства;

на поддержку Вооруженных сил Украины;

покупку книг украинских авторов и издательств;

оплату мобильной связи.

Потратить средства по программе можно до 31 декабря 2025 включительно.

Напомним, в сети украинцы жалуются, что еще не получили 1000 грн денежной помощи от государства, хотя подали заявку. В "Дії" сообщили, что средства на карту засчитываются не мгновенно, а ожидание может занимать до 10 дней.

Также мы писали, что некоторые украинцы сталкиваются с проблемой оформления заявки на получение 1000 грн финансовой помощи от государства. Связано это с тем, что подать заявку можно только со смартфона в мобильном приложении "Дія".