Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці отримують 1000 грн від Зеленського — хто перший у черзі arrow

Українці отримують 1000 грн від Зеленського — хто перший у черзі

12 грудня 2024 15:18
Володимир Мололкін - редактор
Українці почали отримувати 1000 грн від Зеленського — кому виплачують першими
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Українці можуть отримати 1000 грн грошової допомоги від держави. Для цього потрібно подати відповідну заявку у додатку "Дія".

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців першими отримають 1000 грн від Зеленського.

Читайте також:

Хто серед перших отримає 1000 грн від держави

Відомо, що першими виплати отримують клієнти державних банків, у яких оформлено картку "Національний кешбек", а також ті, хто подав заявку 1 грудня, як тільки з'явилася така можливість. 

Якщо виплати ще не надійшли, вашу заявку обов'язково опрацюють. Обробка заявки триває до 10 днів. Зараз допомогу отримали вже 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку за допомогою застосунку "Дія" або через банки-партнери програми. У тих, хто отримує пенсію чи соціальні виплати, є можливість отримати гроші через Укрпошту. Якщо заявку подано, але гроші ще не надійшли, ви повинні дочекатися її обробки, оскільки виплати відбуваються по черзі.

Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги чи підтримку ЗСУ.

Українці навчилися переводити в готівку 1000 грн від Зеленського

З отриманням державної виплати знайшлися українці, які вигадали, як можна перевести державну допомогу у готівку. Для цього вони в терміналах Easy Pay використовували функцію повернення грошей для абонентів мобільних операторів Vodafone та lifecell.

Річ у тому, що 1000 грн можна витратити на поповнення мобільного рахунку, а функція в терміналі дозволяє виводити гроші з SIM-карт.

Голова Easy Pay Олексій Авраменко повідомив, що ця функція вже вимкнена через нецільове використання.

Нагадаємо, заявка на отримання 1000 грн грошової допомоги оформлюється зі смартфона у додатку "Дія". Деякі українці без сучасних пристроїв скаржаться на те, що в них немає іншого варіанта для подання заявки.

Також ми писали, що оформити виплату 1000 грн від держави можна й на дітей. Однак деякі українці зазначають, що, якщо у дитини та матері різні прізвища, можуть виникнути складнощі.

виплати гроші єПідтримка Дія грошова допомога тисяча Зеленського

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК