Українці почали отримувати 1000 грн від Зеленського — кому виплачують першими

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть отримати 1000 грн грошової допомоги від держави. Для цього потрібно подати відповідну заявку у додатку "Дія".

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців першими отримають 1000 грн від Зеленського.

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Хто серед перших отримає 1000 грн від держави

Відомо, що першими виплати отримують клієнти державних банків, у яких оформлено картку "Національний кешбек", а також ті, хто подав заявку 1 грудня, як тільки з'явилася така можливість.

Якщо виплати ще не надійшли, вашу заявку обов'язково опрацюють. Обробка заявки триває до 10 днів. Зараз допомогу отримали вже 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку за допомогою застосунку "Дія" або через банки-партнери програми. У тих, хто отримує пенсію чи соціальні виплати, є можливість отримати гроші через Укрпошту. Якщо заявку подано, але гроші ще не надійшли, ви повинні дочекатися її обробки, оскільки виплати відбуваються по черзі.

Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги чи підтримку ЗСУ.

Українці навчилися переводити в готівку 1000 грн від Зеленського

З отриманням державної виплати знайшлися українці, які вигадали, як можна перевести державну допомогу у готівку. Для цього вони в терміналах Easy Pay використовували функцію повернення грошей для абонентів мобільних операторів Vodafone та lifecell.

Річ у тому, що 1000 грн можна витратити на поповнення мобільного рахунку, а функція в терміналі дозволяє виводити гроші з SIM-карт.

Голова Easy Pay Олексій Авраменко повідомив, що ця функція вже вимкнена через нецільове використання.

Нагадаємо, заявка на отримання 1000 грн грошової допомоги оформлюється зі смартфона у додатку "Дія". Деякі українці без сучасних пристроїв скаржаться на те, що в них немає іншого варіанта для подання заявки.

Також ми писали, що оформити виплату 1000 грн від держави можна й на дітей. Однак деякі українці зазначають, що, якщо у дитини та матері різні прізвища, можуть виникнути складнощі.