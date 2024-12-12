Украинцы начали получать 1000 грн от Зеленского — кому выплачивают первыми

Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут получить 1000 грн денежной помощи от государства. Для этого нужно подать соответствующую заявку в приложении "Дія".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев первыми получат 1000 грн от Зеленского.

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Кто из первых получит 1000 грн от государства

Известно, что первыми выплаты получают клиенты государственных банков, у которых оформлена карта "Национальный кэшбек", а также подавшие заявку 1 декабря, как только появилась такая возможность.

Если выплаты еще не поступили, вашу заявку обязательно обработают. Обработка заявки длится до 10 дней. В настоящее время помощь получили уже 1,8 млн взрослых и 520 тыс. детей.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку с помощью приложения "Дія" или через банки-партнеры программы. У тех, кто получает пенсию или социальные выплаты, есть возможность получить деньги через "Укрпочту". Если заявка подана, но деньги еще не поступили, вы должны дождаться ее обработки, поскольку выплаты производятся поочередно.

Денежные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги или поддержку ВСУ.

Украинцы научились обналичивать 1000 грн от Зеленского

С получением государственной выплаты нашлись украинцы, придумавшие, как можно обналичивать государственную помощь. Для этого они в терминалах Easy Pay использовали функцию возврата денег для абонентов мобильных операторов Vodafone и lifecell.

Дело в том, что 1000 грн можно потратить на пополнение мобильного счета, а функция в терминале позволяет выводить деньги с SIM-карт.

Глава Easy Pay Алексей Авраменко сообщил, что эта функция уже отключена из-за нецелевого использования.

Напомним, заявка на получение 1000 грн денежной помощи оформляется со смартфона в приложении "Дія". Некоторые украинцы без современных устройств жалуются, что у них нет другого варианта для подачи заявки.

Также мы писали, что оформить выплату 1000 грн от государства можно и на детей. Однако некоторые украинцы отмечают, что если у ребенка и матери разные фамилии, могут возникнуть сложности.