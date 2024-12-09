1000 грн від Зеленського — як отримати допомогу на дитину, якщо різні прізвища

Українські гроші, купюри 1000 грн. Фото: Олена Владико/Пресцентр НБУ

З 1 грудня українці мають можливість оформити 1000 грн грошової допомоги від держави. Виплату можна отримати й на дітей, але деякі громадяни можуть натрапити на несподівані проблеми, в тому числі і юридичні. Одним з таких випадків поділилася користувачка соціальних мереж.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна отримати 1000 грн від Зеленського на дитину, якщо є розбіжності у прізвищах.

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Як отримати 1000 грн на дитину, якщо різні прізвища з матір'ю

Користувачка у коментарі на YouTube під відео "Дії" поставила запитання щодо отримання грошової допомоги від держави на дитину, якщо в них різні прізвища.

Коментар користувачки на YouTube щодо отримання 1000 грн від Зеленського на дитину. Фото: скриншот

"Як отримати 1000 грн на дитину, якщо в нас різні прізвища? Свідоцтво не підтягує. Батько за кордоном, і він позбавлений батьківських прав", — йдеться у її коментарі.

На питання жінки відповіла офіційна сторінка "Дія", пояснивши причину.

"Якщо мама змінює прізвище, то з'являється розбіжність з відомостями про матір в актовому записі. Тож у цьому випадку свідоцтво про народження дитини не підтягнеться у застосунок. Скористатись послугою, на жаль, не вдасться. Радимо стежити за новинами, щоб бути в курсі всіх деталей", — йдеться у відповіді "Дії".

Таким чином, основною перешкодою стає невідповідність даних у реєстрах після зміни прізвища матері, тому оформити виплату 1000 грн від держави на дитину у такому випадку не вдасться.

Як довго нараховується 1000 грн грошової допомоги на картку

Заявка на отримання виплати подається через додаток "Дія" протягом трьох місяців зими — грудня, січня та лютого. Вони здійснюються на картку "Національний кешбек".

Крім того, з 4 грудня можна отримати гроші офлайн у відділеннях Укрпошти, а з 10 грудня — у банках-партнерах.

Якщо гроші не зараховуються після подання заявки, існує визначений алгоритм дій:

оновіть застосунок "Дія", щоб переконатися, що у вас встановлена остання версія додатка;

після входу в оновлений застосунок знайдіть відповідну послугу для подачі заявки та подайте її;

прив'яжіть картку "Національного кешбека" до "Дії", щоб додаток зміг автоматично обробити ваш запит.

Заявка буде розглянута протягом 10 днів, після чого гроші будуть перераховані на вашу картку, яку було зазначено в додатку "Дія". Якщо статус заявки залишається незмінним довше зазначеного терміну, перевірте всі внесені дані або зверніться до технічної підтримки "Дії".

Після отримання 1000 грн їх можна витратити до 31 грудня 2025 року включно.

Нагадаємо, що українці мають можливість оформити 1000 грн фінансової допомоги від держави. Подача заявок стартувала з 1 грудня, а отримати гроші можуть як діти, так і люди пенсійного віку.

Також ми писали, що виплату 1000 грн від держави зможуть отримати всі українці без винятку. Однак ті, хто перебуває за кордоном, не зможуть претендувати на кошти.