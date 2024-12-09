1000 грн от Зеленского — как получить помощь на ребенка, если разные фамилии

Украинские деньги, купюры 1000 грн. Фото: Елена Владыко/Пресс-центр НБУ

С 1 декабря украинцы могут оформить 1000 грн денежной помощи от государства. Выплату можно получить и на детей, но некоторые граждане могут встретить неожиданные проблемы, в том числе и юридические. Одним из таких случаев поделилась пользовательница социальных сетей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли получить 1000 грн от Зеленского на ребенка, если есть разногласия по фамилиям.

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Как получить 1000 грн на ребенка, если разные фамилии с матерью

Пользовательница в комментарии на YouTube под видео "Дії" задала вопрос о получении денежной помощи от государства на ребенка, если у них разные фамилии.

Комментарий пользователя на YouTube о получении 1000 грн от Зеленского на ребенка. Фото: скриншот

"Как получить 1000 грн на ребенка, если у нас разные фамилии? Свидетельство не подтягивает. Отец за границей, и он лишен родительских прав", — говорится в ее комментарии.

На вопросы женщины ответила официальная страница "Дії", объяснив причину.

"Если мама меняет фамилию, то появляется расхождение со сведениями о матери в актовой записи. Так что в этом случае свидетельство о рождении ребенка не подтянется в приложение. Воспользоваться услугой, к сожалению, не удастся. Советуем следить за новостями, чтобы быть в курсе всех деталей", — говорится в ответе "Дії".

Таким образом, основным препятствием становится несоответствие данных в реестрах после смены фамилии матери, поэтому оформить выплату 1000 грн от государства на ребенка в таком случае не удастся.

Как долго начисляется 1000 грн денежной помощи на карту

Заявка на получение выплаты подается через приложение "Дія" в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Они осуществляются на карточку "Национальный кэшбек".

Кроме того, с 4 декабря можно получить деньги в автономных отделениях Укрпочты, а с 10 декабря — в банках-партнерах.

Если деньги не засчитываются после подачи заявки, существует определенный алгоритм действий:

обновите приложение "Дія", чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения;

после входа в обновленное приложение найдите соответствующую услугу для подачи заявки и подайте ее;

привяжите карточку "Национального кэшбека" к "Дії", чтобы приложение смогло автоматически обработать ваш запрос.

Заявка будет рассмотрена в течение 10 дней, после чего деньги будут перечислены на вашу карточку, указанную в приложении "Дія". Если статус заявки остается неизменным дольше указанного срока, проверьте все внесенные данные или обратитесь в техническую поддержку "Дії".

После получения 1000 грн их можно потратить до 31 декабря 2025 года включительно.

Напомним, что у украинцев есть возможность оформить 1000 грн финансовой помощи от государства. Подача заявок стартовала с 1 декабря, а получить деньги могут как дети, так и люди пенсионного возраста.

Также мы писали, что выплату 1000 грн от государства смогут получить все украинцы без исключения. Однако находящиеся за рубежом не смогут претендовать на средства.