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Тысяча от государства — украинка пожаловалась на проблему

9 декабря 2024 12:02
Владимир Мололкин - редактор
1000 грн от Зеленского — как получить помощь на ребенка, если разные фамилии
Украинские деньги, купюры 1000 грн. Фото: Елена Владыко/Пресс-центр НБУ
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря украинцы могут оформить 1000 грн денежной помощи от государства. Выплату можно получить и на детей, но некоторые граждане могут встретить неожиданные проблемы, в том числе и юридические. Одним из таких случаев поделилась пользовательница социальных сетей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли получить 1000 грн от Зеленского на ребенка, если есть разногласия по фамилиям.

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Пользовательница в комментарии на YouTube под видео "Дії" задала вопрос о получении денежной помощи от государства на ребенка, если у них разные фамилии.

От Зеленского на ребенка можно получить 1000 грн.
Комментарий пользователя на YouTube о получении 1000 грн от Зеленского на ребенка. Фото: скриншот

"Как получить 1000 грн на ребенка, если у нас разные фамилии? Свидетельство не подтягивает. Отец за границей, и он лишен родительских прав", — говорится в ее комментарии.

На вопросы женщины ответила официальная страница "Дії", объяснив причину.

"Если мама меняет фамилию, то появляется расхождение со сведениями о матери в актовой записи. Так что в этом случае свидетельство о рождении ребенка не подтянется в приложение. Воспользоваться услугой, к сожалению, не удастся. Советуем следить за новостями, чтобы быть в курсе всех деталей", — говорится в ответе "Дії".

Таким образом, основным препятствием становится несоответствие данных в реестрах после смены фамилии матери, поэтому оформить выплату 1000 грн от государства на ребенка в таком случае не удастся.

Как долго начисляется 1000 грн денежной помощи на карту

Заявка на получение выплаты подается через приложение "Дія" в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Они осуществляются на карточку "Национальный кэшбек".

Кроме того, с 4 декабря можно получить деньги в автономных отделениях Укрпочты, а с 10 декабря — в банках-партнерах.

Если деньги не засчитываются после подачи заявки, существует определенный алгоритм действий:

  • обновите приложение "Дія", чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения;
  • после входа в обновленное приложение найдите соответствующую услугу для подачи заявки и подайте ее;
  • привяжите карточку "Национального кэшбека" к "Дії", чтобы приложение смогло автоматически обработать ваш запрос.

Заявка будет рассмотрена в течение 10 дней, после чего деньги будут перечислены на вашу карточку, указанную в приложении "Дія". Если статус заявки остается неизменным дольше указанного срока, проверьте все внесенные данные или обратитесь в техническую поддержку "Дії".

После получения 1000 грн их можно потратить до 31 декабря 2025 года включительно.

Напомним, что у украинцев есть возможность оформить 1000 грн финансовой помощи от государства. Подача заявок стартовала с 1 декабря, а получить деньги могут как дети, так и люди пенсионного возраста.

Также мы писали, что выплату 1000 грн от государства смогут получить все украинцы без исключения. Однако находящиеся за рубежом не смогут претендовать на средства.

выплаты украинцы деньги єПідтримка Дія тысяча Зеленского

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