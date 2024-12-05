Тисяча від Зеленського — чи розкривається банківська таємниця при оформленні

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 грудня українці отримали можливість оформити 1000 грн фінансової допомоги від держави. Оскільки заявка на отримання виплати подається в "Дії" на картку "Національного кешбеку", на тлі останніх новин виникає питання щодо збереження банківської таємниці клієнтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи розкриває банківську таємницю оформлення 1000 грн від Зеленського.

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Згідно з постановою КМУ № 952 від 20 серпня 2024 року, банк може передавати дані про ваші платежі з певних рахунків у спеціальну інформаційну систему, яка використовується для участі в програмі "Національний кешбек". Тобто при оформленні договору на участь у програмі клієнт дозволяє використовувати свої особисті дані для обслуговування в рамках неї.

Оскільки грошова допомога у розмірі 1000 грн оформлюється на картку "Національний кешбек", то при її оформленні доведеться надати відповідний дозвіл.

Натомість банки запевняють, що передається лише інформація щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Водночас будь-які інші дані не розголошуються.

Також українці повинні знати, що навіть якщо закрити картку "Національний кешбек", то вони не зможуть відмовитися від розкриття банківської таємниці, оскільки умови договору поширюються й на інші картки банку.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у договорі на оформлення картки "Національний кешбек" у ПриватБанку є пункт, в якому клієнт надає дозвіл на розкриття його банківської таємниці. Ця картка оформлюється для отримання 1000 грн від Зеленського.

Також ми писали, що українці стикаються з проблемами, через які вони не можуть отримати 1000 грн фінансової допомоги у "Дії". Після подання заявки гроші на картці не з'являються.