Тисяча від Зеленського — чи розкривається банківська таємниця при оформленні

Банківська таємниця — що потрібно знати про 1000 грн від держави
З 1 грудня українці отримали можливість оформити 1000 грн фінансової допомоги від держави. Оскільки заявка на отримання виплати подається в "Дії" на картку "Національного кешбеку", на тлі останніх новин виникає питання щодо збереження банківської таємниці клієнтів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чи розкриває банківську таємницю оформлення 1000 грн від Зеленського.
Чи несе загрозу банківським даним клієнта оформлення фінансової допомоги
Згідно з постановою КМУ № 952 від 20 серпня 2024 року, банк може передавати дані про ваші платежі з певних рахунків у спеціальну інформаційну систему, яка використовується для участі в програмі "Національний кешбек". Тобто при оформленні договору на участь у програмі клієнт дозволяє використовувати свої особисті дані для обслуговування в рамках неї.
Оскільки грошова допомога у розмірі 1000 грн оформлюється на картку "Національний кешбек", то при її оформленні доведеться надати відповідний дозвіл.
Натомість банки запевняють, що передається лише інформація щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Водночас будь-які інші дані не розголошуються.
Також українці повинні знати, що навіть якщо закрити картку "Національний кешбек", то вони не зможуть відмовитися від розкриття банківської таємниці, оскільки умови договору поширюються й на інші картки банку.
Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у договорі на оформлення картки "Національний кешбек" у ПриватБанку є пункт, в якому клієнт надає дозвіл на розкриття його банківської таємниці. Ця картка оформлюється для отримання 1000 грн від Зеленського.
Також ми писали, що українці стикаються з проблемами, через які вони не можуть отримати 1000 грн фінансової допомоги у "Дії". Після подання заявки гроші на картці не з'являються.
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